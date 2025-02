Abbandonata perché disabile, viene affidata a una coppia gay: la storia della piccola Bianca

Il racconto dei neo papà: «Speriamo che ci prendano come esempio. Ci sono tanti bimbi che hanno bisogno d'amore»

Abbandonata dai genitori per la sua grave disabilità, ora è tra le braccia dei suoi due nuovi papà. È la storia di Bianca (nome di fantasia, ndr), una bambina di un anno di Castellammare di Stabia che il Tribunale di Napoli ha deciso di affidare a una coppia gay. «Questa è una possibilità che si apre alle coppie omogenitoriali come a quelle etero. Non è stato facile, ogni weekend abbiamo affrontato un percorso di conoscenza reciproca. Tanti colloqui e passaggi burocratici. Ma la gioia ora è tanta», racconta uno dei due papà a la Repubblica. «Ci piacerebbe che il nostro percorso fosse seguito da altri, questi bambini hanno diritto ad avere l’affetto dei genitori», commenta l’altro padre a colloquio con Mariella Parmendola.

«È un percorso difficile ma ne vale la pena»

La piccola era stata affidata dai servizi sociali poco dopo essere nata. «Questi bambini quando arrivano ci regalano grandi emozioni. Il nostro lavoro è dare loro un futuro migliore anche grazie ad una rete fatta dal Tribunale, assistenti sociali e associazioni. Matteo e Lucio sono papà splendidi e speriamo la stessa fortuna capiti ad altri nostri bimbi», racconta Rosa Cioffi, a capo dell’equipe d’adozione. «La nostra vita è cambiata in positivo. Speriamo che in tanti ci prendano come esempio. Non solo qui, ma in tutta Italia ci sono bimbi che hanno bisogno d’amore. È un percorso difficile, che ti cambia, ricco di insidie, ma per cui vale la pena lottare perché alla fine si raggiunge l’amore», è l’appello dei neo-papà.