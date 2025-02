Jet privato si schianta a Philadelphia. A bordo sei persone tra cui un bambino: «Sono tutti morti» – I video

Il Learjet 55 è caduto in un quartiere incendiando edifici e veicoli. Era un'eliambulanza e stava andando in Messico

Un jet privato con sei persone a bordo si è schiantato al suolo venerdì 31 gennaio a Philadelpia. «È così triste vedere l’aereo precipitare a Philadelphia, Pennsylvania. Altre anime innocenti perse», ha scritto il presidente Donald Trump sul suo social network Truth. Il Learjet 55 si è schiantato nelle prime ore della sera in un quartiere, provocando una potente esplosione che ha incendiato numerosi edifici e veicoli. L’aereo fungeva da ambulanza aerea ed era appena decollato per Springfield-Branson, Missouri. A bordo c’era una bambina che aveva “ricevuto cure mediche salvavita” e che sarebbe dovuta tornare in Messico, ha detto alla NBC Shai Gold, il proprietario della compagnia aerea coinvolta. Le altre persone a bordo erano sua madre, un pilota, un copilota, un medico e un soccorritore, ha aggiunto, aggiungendo che non si aspettava alcun sopravvissuto.

Lo schianto è avvenuto a meno di 5 chilometri dall’aeroporto Northeast Philadelphia, che serve principalmente jet aziendali e voli charter. Le foto scattate sul luogo dell’incidente mostrano diverse case residenziali in fiamme. Il governatore della Pennsylvania, Josh Shapiro, ha assicurato che lo Stato «sta fornendo tutte le risorse necessarie in relazione allo schianto di un piccolo aereo a Philadelphia». In un post su X, il democratico ha aggiunto che è in contatto con «le autorità della città» e «fornirà aggiornamenti non appena li riceverà». L’Office of Emergency Management di Philadelphia ha scritto su X che era in corso un “grave incidente” e che le strade nelle vicinanze erano chiuse, invitando il pubblico a evitare la zona. Decine di primi soccorritori si sono precipitati nell’area dello schianto, dal Roosevelt Mall. La Faa e il National Transportation Safety Board, che sta indagando sulla tragedia di Washington, hanno annunciato di aver aperto un’indagine.