Schianto di Washington, ora Trump punta il dito sull’elicottero: «Volava troppo alto!». Licenziato il capo dell’ente di controllo aereo

Dopo le accuse a Biden il leader Usa ordina lo stop alle politiche di "diversity" nell'Faa. E su Truth mette in imbarazzo l'esercito

L’elicottero Blackhawk schiantatosi mercoledì sera contro l’aereo dell’American Airlines «volava troppo alto». Lo ha detto il presidente Usa Donald Trump. «Era ben al di sopra del limite dei 60 metri. È così difficile da capire??», sbotta il capo della Casa Bianca oggi su Truth, in quella che pare una “soffiata” dei primi riscontri delle indagini sull’incidente nel quale hanno perso la vita 67 persone. Nessun commento ufficiale è arrivato dall’Esercito Usa. Che ieri aveva sottolineato come i due piloti del Black Hawk fossero assai esperti – con 500 e 1.000 ore di volo rispettivamente. Ieri in conferenza stampa lo stesso Trump aveva detto che aereo ed elicottero volavano alla stessa altezza, in direzione l’uno opposto dell’altro. Ma che nessuno aveva diramato l’allerta sul rischio di impatto sino a pochi secondi prima che avvenisse.

Il memorandum alla Faa per bloccare le misure di diversity

Sul piano operativo, intanto, il presidente Usa ha ordinato alla Federal Aviation Administration (Faa) e al ministro dei Trasporti di rivedere le procedure di selezione e assunzione del personale. In particolare tutte le decisioni prese nel corso della presidenza di Joe Biden, che ieri Trump ha accusato di essere responsabile dell’incidente aereo di Washington. Nello specifico, invise al presidente repubblicano sono le misure di diversità, equità e inclusione, che secondo lui avrebbero portato persone con problemi psichiatrici a lavorare allo scalo della capitale causando lo schianto tra un aereo di linea e un elicottero militare nel quale sono morti tutti i 67 passeggeri coinvolti. Con un memorandum, Trump si rivolge all’ente americano che regola l’aviazione civile nel Paese e al capo del dipartimento per i Trasporti, imponendo di disfarsi delle misure di diversità equità e inclusione.

Il nuovo amministratore della Federal Aviation Administration

Inoltre, con un ordine esecutivo il presidente degli Usa ha nominato un nuovo amministratore della Faa: Christopher Rochelau. Un veterano con 22 anni di servizio che Trump ha definito «molto rispettabile». Il precedente amministratore dell’agenzia per l’aviazione statunitense si era dimesso in concomitanza con l’inizio del secondo mandato di Trump. Michael Whitaker, ha ricoperto l’incarico per 15 mesi. Nelle scorse settimane era stato investito dallr critiche di Elon Musk. L’imprenditore sudafricano oggi membro dell’amministrazione Trump era indispettito dai controlli della Faa su SpaceX, la sua compagnia di esplorazione spaziale.

I programmi di diversità e inclusione, e l’incidente aereo

I programmi di diversità, equità e inclusione, spesso abbreviati come Dei negli Usa, mirano a promuovere il trattamento equo e la piena partecipazione di tutti. In particolare di coloro appartenenti a gruppi marginalizzati o soggetti a discriminazione sulla base dell’orientamento sessuale, del genere o di eventuali disabilità. Come Trump ricorda nel provvedimento emanato, dal suo secondo insediamento alla Casa Bianca ha già disposto diversi ordini esecutivi per smantellare le pratiche di Dei, che ritiene responsabili anche degli incendi in California. In merito all’incidente aereo, al momento dalle indagini emerge che lo schianto si è verificato mentre la torre di controllo era sguarnita di personale. Infatti, una sola persona doveva controllare sia gli aerei in partenza, sia gli elicotteri.

Il memorandum di Trump dopo l’incidente aereo di Washington

Secondo Trump, l’incidente aereo «segue decisioni problematiche e probabilmente illegali durante le amministrazioni Obama e Biden che hanno minimizzato il merito e la competenza nella Federal Aviation Administration (FAA)». Si legge nel provvedimento: «L’amministrazione Obama ha implementato un questionario biografico presso la FAA per distogliere l’attenzione dai meriti oggettivi». Conclude il provvedimento: «Durante il mio primo mandato, la mia amministrazione ha innalzato gli standard per raggiungere i più alti livelli di sicurezza ed eccellenza. Ma l’amministrazione Biden ha clamorosamente impedito le assunzioni di personale basate sul merito, richiedendo a tutti i dipartimenti esecutivi e alle agenzie di implementare pericolose tattiche di “equità e inclusione della diversità” e reclutando specificamente individui con disabilità intellettive “gravi” nella FAA».