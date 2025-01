Lo schianto di Washington e quella torre di controllo sguarnita: «C’era una persona sola a gestire il traffico aereo»

I rilievi preliminari della Federal Aviation Administration sull'incidente nel quale sono morti tutti i 67 passeggeri dell'aereo e dell'elicottero militare

Nella torre di controllo di Washington non c’era abbastanza personale per gestire la situazione nel momento in cui, mercoledì notte, un aereo di linea e un elicottero militare si sono schiantati nei cieli sopra il Reagan National Airport. A rivelare il retroscena sull’incidente che ha portato alla morte di tutte le 67 persone coinvolte nello scontro sono i rilievi preliminari della Federal Aviation Administration, l’ente statunitense che regola ogni aspetto dell’aviazione civile nel Paese. Nello specifico, il rapporto visionato in anteprima dal New York Times evidenzierebbe come a gestire gli elicotteri in arrivo verso l’aeroporto e gli aerei in partenza ci fosse una sola persona. Normalmente, a farlo dovrebbero essere due diversi operatori.

Trump: «All’aeroporto personale con problemi psichiatrici»

Nelle scorse ore il presidente Donald Trump in conferenza stampa dalla Casa Bianca ha affermato che i moniti della torre di controllo sarebbero stati «tardivi» e che addirittura sarebbero arrivati «secondi dopo la collisione». Trump ha anche attribuito i problemi verificatisi ai programmi di diversità, equità e inclusione, che secondo lui avrebbero portato persone con problemi psichiatrici a lavorare allo scalo di Washington. Questi programmi, frequentemente abbreviati come Dei negli Usa, mirano a promuovere il trattamento equo e la piena partecipazione di tutte le persone, in particolare dei gruppi che, in passato, sono stati sottorappresentati o soggetti a discriminazione sulla base dell’identità o della disabilità.

Il traffico in aumento all’aeroporto di Washington

Trump ritiene dunque il suo predecessore Joe Biden responsabile di fatto del disastro. Secondo il New York Times però i problemi che l’Amministrazione uscente potrebbe aver creato sono ben diversi. Sotto la precedente Casa Bianca il Congresso ha infatti approvato un incremento del traffico nell’aeroporto della capitale, nonostante gli avvertimenti dei politici locali, secondo cui lo scalo non avrebbe potuto sostenere il passaggio di più velivoli. Salvo cambiamenti, gli incrementi entreranno in vigore nelle prossime settimane. Tuttavia, è possibile che il provvedimento venga sospeso dopo il disastroso incidente a cui non è sopravvissuto nessuno dei passeggeri.