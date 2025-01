Washington, il giallo degli occhiali per la visione notturna dietro l’incidente tra l’elicottero militare e l’aereo sul fiume Potomac

Secondo gli esperti i piloti li indossavano anche se non era consigliato. Il mistero del secondo impatto evitato il giorno prima. E l'unico controllore di volo in servizio ieri notte

I piloti dell’elicottero dell’esercito americano morti dopo l’impatto con il volo dell’American Airlines in arrivo all’aeroporto Reagan di Washington avevano addosso occhiali per la visione notturna. Che avrebbero potuto accecarli in un ambiente ad alta intensità luminosa come quello dell’approccio alla capitale degli Stati Uniti. Una serie di esperti ed ex piloti ha detto a vari media Usa che gli occhiali dovrebbero esser usati soltanto in condizioni di quasi totale oscurità: «La luce della Luna o delle stelle, ma non solo. Se hai molte cose che si muovono attorno a te e che emettono segnali luminosi può essere difficile distinguere». L’incidente del fiume Potomac ha anche un precedente, mentre sono oltre 40 i corpi recuperati delle 67 persone morte.

Il precedente

Il Washington Post infatti rivela che solo 24 ore prima della collisione tra un aereo passeggeri e un elicottero Black Hawk militare vicino all’aeroporto nazionale Reagan, un altro jet che stava tentando di atterrare lì ha dovuto effettuare un secondo avvicinamento. A causa di un elicottero che è apparso vicino alla sua rotta di volo, secondo una registrazione audio del controllo del traffico aereo. L’aereo – il volo Republic Airways 4514 – alla fine è atterrato in sicurezza, come mostrano le mappe di tracciamento del volo. La rivelazione arriva mentre vengono recuperate le due scatole nere del CRJ 700. La senatrice Maria Cantwell ha affermato che tra i morti c’erano anche cittadini provenienti da Russia, Filippine e Germania, e il media statale cinese Xinhua ha riferito che due cittadini cinesi sono rimasti uccisi nell’incidente.

Le scatole nere

Il membro dell’NTSB Todd Inman ha affermato che anche l’elicottero militare era equipaggiato «con una qualche forma di dispositivo di registrazione e questi saranno letti dal DOD o da noi». L’NTSB e il DOD hanno accordi per condividere i dati su tali registratori. Il Segretario dei trasporti degli Stati Uniti Sean Duffy ha affermato che entrambi gli aerei avevano volato su rotte standard mercoledì e che non c’era stata alcuna interruzione nelle comunicazioni.

«Tutto era di routine fino al momento dell’incidente», ha detto il governatore della Virginia Glenn Youngkin a Reuters. L’aeroporto si trova proprio dall’altra parte del fiume rispetto a Washington, in Virginia. Il presidente Donald Trump, senza prove, ha affermato che gli sforzi federali per la diversità potrebbero essere stati un fattore, ribadendo un tema che è diventato il fulcro della sua presidenza. I gruppi per i diritti umani e democratici hanno affermato che il presidente stava cercando di politicizzare il disastro.

L’indagine

Trump ha anche criticato i piloti degli elicotteri e ha suggerito che la colpa fosse dei controllori del traffico aereo. Ma le comunicazioni radio hanno mostrato che i controllori del traffico aereo hanno avvisato l’elicottero del jet in avvicinamento e gli hanno ordinato di cambiare rotta. Anche se mercoledì sera al Reagan National un solo controllore anziché due stava gestendo il traffico locale di aerei ed elicotteri. Una situazione ritenuta non normale ma considerata adeguata per volumi di traffico inferiori, secondo una persona informata sulla questione che ha parlato con l’agenzia di stampa Reuters.

La decisione di unire i compiti la sera non è insolita, ha affermato la fonte. Negli ultimi anni, la carenza di controllori del traffico aereo negli Stati Uniti ha suscitato preoccupazioni per la sicurezza. In diverse strutture, i controllori lavorano straordinari obbligatori e settimane lavorative di sei giorni per coprire le carenze. La Federal Aviation Administration ha circa 3.000 controllori in meno di quanto dice di aver bisogno.

Lo spazio aereo affollato

Lo spazio aereo è spesso affollato attorno alla capitale degli Stati Uniti, sede di tre aeroporti commerciali e diverse importanti strutture militari. I funzionari hanno sollevato preoccupazioni circa le piste trafficate dell’aeroporto nazionale Reagan. Diversi incidenti ravvicinati all’aeroporto hanno scatenato l’allarme, tra cui una quasi collisione nel maggio 2024. Intanto le squadre di recupero stanno portando una gru della Guardia Costiera degli Stati Uniti sul luogo dell’incidente aereo, sul fiume Potomac. Per consentire di raggiungere le vittime che si trovano in una sezione del relitto a cui i subacquei non possono accedere al momento. La gru, utilizzata per rimuovere parti del Francis Scott Key Bridge dopo il suo crollo nel marzo 2024, è già in viaggio da Baltimora. Sarà utilizzata per tagliare e sollevare pezzi dell’aereo per consentire ai sommozzatori di recuperare in sicurezza altre vittime.