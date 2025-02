Il 15enne accoltellato a Roma, l’allarme in chat ai genitori. Le parole ai soccorritori: «Due stranieri volevano rapinarmi»

Il giovane è riuscito a mandare la sua posizione in chat ai genitori, che hanno allertato il 118. Era uscito di casa per vedere la partita della Roma, seocndo la madre

Ha detto di essere stato aggredito da «due stranieri, probabilmente nordafricani» il 15enne accoltellato ieri a Roma. La prognosi del ragazzo resta ancora riservata. Ma le sue condizioni sarebbero in miglioramento, dopo l’operazione d’urgenza alla milza all’ospedale San Camillo.

La tentata rapina

Il ragazzo sarebbe stato vittima di una tentata rapina mentre si trovava a Ponte Testaccio. Poi si è spostato nella vicina piazza Flavio Biondo, da dove ha mandato la sua posizione ai genitori. Al momento gli investigatori non hanno ancora sentito il giovane. Ai soccorritori aveva spiegato di essere stato aggredito «a scopo di rapina da due stranieri, probabilmente nordafricani».

L’aggressione lontano dalle telecamere

Il 15enne è stato colpito più volte all’addome e al torace. Chi lo ha aggredito avrebbe usato una lama lunga almeno 10 centimetri. Dopo l’aggressione è riuscito a divincolarsi e si è messo a correre, finché non si è accasciato a terra. Il punto in cui è stato colpito non sarebbe coperto da telecamere di sicurezza. Come riporta il Messaggero, la madre del ragazzo ha detto che il figlio era uscito solo per vedere la partita della Roma, impegnata all’Olimpico contro il Napoli.