Donald Trump e la retromarcia su Gaza. Gli Usa non finanzieranno la ricostruzione e nessun militare sarà inviato sulla Striscia

Le precisazioni della portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt. «Quella del presidente è una proposta fuori dagli schemi, il cui obiettivo è una pace duratura e per tutti in Medio Oriente»

«I contribuenti americani non finanzieranno la ricostruzione di Gaza». Lo ha detto chiaro e tondo la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt, sottolineando che Donald Trump sta negoziando con i partner della regione per questo scopo. Il presidente degli Stati Uniti, inoltre, non ha preso «impegni ufficiali» per il dispiegamento di militari statunitensi nella Striscia. «Quella del presidente è una proposta fuori dagli schemi, il cui obiettivo è una pace duratura e per tutti in Medio Oriente», sottolinea Leavitt. «Vogliamo ricostruire Gaza per i palestinesi e per le altre persone nella regione che vogliono la pace e lo sviluppo economico, in modo che sia un posto dove sarà possibile vivere in pace», ha aggiunto, ribadendo che per ora il ricollocamento sarà «temporaneo». «In questo momento – precisa la portavoce della Casa Bianca – Gaza non è abitabile: è un cumulo di macerie senza acqua corrente o elettricità».