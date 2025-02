Barbara Berlusconi entra nel Cda della Fondazione Teatro alla Scala. La nomina della Regione. Mistero sulle scelte del ministro Giuli

Dal Mic ancora non trapela nulla sui due nomi attesi entro fine febbraio

La Regione Lombardia, con un decreto firmato oggi, 7 febbraio dal presidente Attilio Fontana, ha nominato Barbara Berlusconi come componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione Teatro alla Scala di Milano. «Alla dottoressa Berlusconi – commenta il presidente Fontana – i migliori auguri di buon lavoro». La terzogenita di Silvio Berlusconi sostituirà Nazzareno Carusi, nominato nel 2020 quando era responsabile Cultura di Forza Italia. Non si sa ancora nulla invece sulle due nomine che saranno fatte dal ministro della Cultura Alessandro Giuli. Il rinnovo del cda è atteso entro il 17 febbraio, data in cui si è previsto l’insediamento. Al momento è sicuro solo il nome del presidente, riporta il Corriere della Sera, ovvero quello del sindaco di Milano Giuseppe Sala.