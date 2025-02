Alla fine il Comune di Bari non sarà sciolto per mafia, la scelta di Piantedosi: commissariate tre municipalizzate

Il Viminale ha seguito le indicazioni emerse dalla relazione del prefetto, ormai lo scorso novembre. Nell'ultimo Cdm utile, il ministro dell'Interno non ha presentato nessuna richiesta di scioglimento per il capoluogo pugliese

Non arriverà nessun commissario al Comune di Bari, che quindi non sarà sciolto per infiltrazioni mafiose. È quanto emerge dal Viminale, come spiega l’agenzia Ansa, dopo che il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, non ha portato la proposta di scioglimenti in Consiglio dei ministri, con l’ultimo giorno utile fissato a domenica, come fissato per legge.

Dopo quasi un anno, l’amministrazione guidata dal verde Vito Leccese, arrivato dopo il dem Antonio Decaro, può tirare un sospiro di sollievo. I commissari di certo arriveranno per l’azienda locale dei trasposti, l’Amtab, in amministrazione straordinaria dal 26 febbraio 2024; quella della fornitura di gas, l’Amgas; e la Multiservizi, che fornisce il personale per pulizie e portinerie degli edifici pubblici baresi.

Le indagini della commissione d’accesso, nominata dal Viminale, ha fatto emergere alcune criticità, nel lavoro svolto tra marzo e settembre 2024. Ma queste dovrebbero riguardare solo alcuni dipendenti pubblici, che saranno colpiti da sanzioni individuali. Lo scorso novembre, Piantedosi aveva ricevuto la relazione del prefetto Francesco Russo, che aveva già evidenziato l’assenza dei presupposti per lo scioglimento per mafia. Così il Viminale non si è allontanato da quelle indicazioni.