«Decaro? Lo portai dalla sorella del boss Capriati e le dissi “Te lo affido”»: scoppia la polemica sull’aneddoto del governatore Emiliano – Il video

Fa discutere l’aneddoto raccontato dal governatore della Puglia, Michele Emiliano, durante la manifestazione di oggi 23 marzo a sostegno del sindaco di Bari, Antonio Decaro. La protesta nasce in reazione alla decisione del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, di istituire una commissione di accesso per valutare lo scioglimento del Comune per presunte infiltrazioni della mafia, in seguito ai 130 arresti avvenuti nell’ambito dell’inchiesta condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia. Nel suo intervento Emiliano ha ricordato il periodo in cui Decaro era suo assessore mentre lui, invece, ricopriva il ruolo di sindaco. Parlando, però, racconta un episodio che sta suscitando polemiche: inizia a dire di aver accompagnato Decaro, all’epoca alle prese con la decisione di chiudere al traffico Bari Vecchia, a casa della sorella del boss Antonio Capriati per «affidarglielo».

L’aneddoto di Emiliano accende la polemica

«Un giorno sento bussare alla porta, Decaro entra, bianco come un cencio, e mi dice che era stato a piazza San Pietro e uno gli aveva ha messo una pistola dietro la schiena perché lui stava facendo i sopralluoghi per la ztl di Bari vecchia (…). Lo presi, in due andammo a casa della sorella di Antonio Capriati, che era il boss di quel quartiere, e andai a dirle che questo ingegnere è assessore mio e deve lavorare perché c’è il pericolo che qui i bambini possano essere investiti dalle macchine», racconta Emiliano. «Quindi, gli ho detto, se ha bisogno di bere, se ha bisogno di assistenza, te lo affido». Poi, però, conclude mettendo in risalto l’impegno antimafia di Decaro: «Ricordo che dopo pochi mesi andammo a confiscare tutte le case dei Capriati in piazza San Pietro». E sottolinea: «Chi sta cercando di rovinare un lavoro così lungo e difficile non sa quanto sia costato». Tuttavia, l’aneddoto del governatore ha già acceso lo scontro politico. «Parole sconcertanti. Se i boss minacciano si va in Procura non a casa loro», commenta su X l capogruppo di Fi al Senato, Maurizio Gasparri. Interviene anche il leader di Azione, Carlo Calenda che commentando il video su X si limita a un: «Ma io… ma come si fa».

Leggi anche: