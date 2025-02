L’accusa ai pompieri per la morte di Andrea Demattei sull’Entella: «Bastavano quattro muratori per salvarlo»

Il consulente della procura accusa i vigili del fuoco

Andrea Demattei, 14 anni, è morto il 16 gennaio 2023 a Chiavari. La sua canoa è rimasta bloccata nel fiume Entella in piena. Oggi per quella morte c’è un processo. L’udienza preliminare davanti alla giudice Carlo Pastorini ha visto ieri la testimonianza del consulente della procura Vincenzo Minenna, che è Referente Nazionale per le squadre di protezione civile specializzate al soccorso fluviale ed alluvionale. Minenna durante l’udienza ha dato la colpa ai pompieri del mancato salvataggio. Dicendo che «se lì c’erano quattro muratori, maglia bianca, bresciani, lo tiravano fuori».

Sorpresa e sconforto

La frae ha fatto arrabbiare i vigili del fuoco: «C’è sorpresa e sconforto legata al fatto che sia stata posta attenzione in questa fase solo sui soccorritori senza considerare altre situazioni o soggetti che avrebbero potuto cagionare lo scenario. È sacrosanto che l’autorità giudiziaria cerchi di stabilire le colpe, ciò che ci preme sottolineare è la necessità di orientare a 360 gradi le indagini, considerando che la creazione dello scenario non può essere imputata al soccorritore», ha detto Eros Mannino, capo del corpo nazionale. Il Gup ha prosciolto i due istruttori canoisti, per i quali il pm Francesco Cardona Albini aveva chiesto il processo. I sei vigili del fuoco (quattro di Chiavari e due sommozzatori) ci andranno.

Valutazioni errate

Secondo il pm la morte del ragazzo è stata frutto di una serie di valutazioni errate. Quella degli istruttori di consentire l’uscita di un canoista forzatamente inesperto, vista la sua giovanissima età. E quella dei vigili. La canoa di Demattei rimase intrappolata in un tronco incastrato alla base di un pilone. Per soccorrerlo servì quasi un’ora. Andrea morì per il freddo. Minenna ha detto che i vigili sbagliarono nel cercare di trascinare verso di loro la canoa di Andrea. Come avevano attraversato il fiume con l’acqua alta 20 centimetri da un lato, avrebbero dovuto attraversare altri sei metri per raggiungere l’altra sponda, e, dopo aver legato Andrea con una corda, trascinarlo per lo stesso verso dal quale si era arenato: « Tirare la corda nel lato corretto, dove il canoista era incastrato».