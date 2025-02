Il sondaggio: Donald Trump non piace agli italiani. «Solo il 28% lo apprezza»

La rilevazione di Ipsos di Pagnoncelli: perplessità a destra, unanimità a sinistra

Donald Trump non piace agli italiani. La maggioranza assoluta ha un giudizio negativo della nuova presidenza degli Stati Uniti (52%), contro una minoranza (28%) che invece la apprezza. A dirlo è un sondaggio di Ipsos oggi illustrato da Nando Pagnoncelli sul Corriere della Sera. Secondo il quale c’è una divisione evidente per orientamento politico. I partiti di maggioranza hanno percentuali di apprezzamento superiori al 50%, anche se un terzo di loro esprime voti negativi. Quelli dell’opposizione sono più netti. Gli elettori Pd condannano Trump all’87%, quelli del M5s hanno un quarto di loro che lo apprezza. Ma c’è perplessità e paura soprattutto sulle prossime scelte del presidente.

L’economia

Il 58% degli intervistati pensa che l’economia mondiale e gli scambi commerciali non vedranno benefici dal nuovo corso Usa. Anche la sicurezza globale non migliorerà. Così come i rapporti con l’Ue: prevale nettamente chi dubita che potranno esserci miglioramenti (57%), contro il 22% che scommette invece sul contrario. Sulla fine delle guerra in Ucraina e Medio Oriente, il 44% dubita che Trump avrà successo. Mentre quasi un terzo pensa al contrario che si potranno vedere risultati concreti. Il 43% pensa che Trump miri a indebolire l’Unione Europea. Il 51% pensa che Trump voglia favorire politiche sovraniste, anti-ambientaliste, anti-immigrati e contrarie alle politiche di inclusione.