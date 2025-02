Massimo Moratti tra i truffati dal falso Crosetto: «Ho dato un milione? Le saprò dire»

L'imprenditore: preferirei non raccontare altro, vediamo come va avanti l'inchiesta

L’imprenditore e storico presidente dell’Inter Massimo Moratti è tra i truffati dal falso Crosetto. «Questi sono bravi, nel senso che sembrava assolutamente tutto vero. Comunque può capitare, poi certo uno non se l’aspetta una roba di questo genere. Ma succede a tutti…», dice lui oggi a Repubblica. L’inchiesta aperta dalla procura di Milano, guidata da Marcello Viola, mira a individuare truffatori e truffati. La scusa di partenza è stata questa: «Ci sono dei giornalisti italiani rapiti in Iran e in Siria. È una cosa segretissima. Lo Stato chiede un suo aiuto. Restituiremo tutto attraverso la Banca d’Italia». E Moratti rivela: «Hanno contattato anche me. Preferirei non raccontare altro, vediamo come va avanti l’inchiesta. Al momento preferisco stare tranquillo. Ho fatto denuncia, certo». È corretto dire che ha pagato un milione di euro? «È corretto dire che ho fatto denuncia, aspettiamo e poi le saprò dire». La denuncia è arrivata sul tavolo del pm Giovanni Tarzia, che coordina il lavoro dei carabinieri.