Allarme legionella al ministero dell’Ambiente, chiusi tutti gli uffici: dipendenti in smart working

La scoperta del batterio durante un controllo di routine. Per precauzione sono stati chiusi tutti gli uffici

È scattato l’allarme legionella al ministero dell’Ambiente, dopo che il batterio è stato ritrovato in due bagni durante le analisi di ieri 10 febbraio. Le sedi di via Cristoforo Colombi e via Capitan Bavastro sono state chiuse. A tutto il personale è stato imposto lo smart working. Mentre nelle due sedi del ministero di Gilberto Pichetto Fratin sono in corso le operazioni di disinfezione. La scoperta del batterio sarebbe emersa durante un controllo di routine.

L’infezione è stata ritrovata solo in due bagni. Ma per precauzione, la direzione ha disposto la chiusura completa di tutti gli uffici del ministero. La pulizia e la disinfezione degli uffici è iniziata oggi martedì 11 febbraio e dovrebbe concludersi giovedì 13 febbraio.