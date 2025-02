Roma, gli agenti accerchiati dalla folla al Quarticciolo per salvare due spacciatori

Alla fine un poliziotto estrae l'arma. Denunciati per resistenza

Domenica 9 febbraio quattro poliziotti sono stati accerchiati e minacciati da una decina di persone nel quartiere del Quarticciolo a Roma. Per evitare che due spacciatori finissero nei guai. Il Messaggero racconta che è accaduto in via Ostuni. Una pattuglia prova a fermare un cittadino tunisino del 2006 che guida una Volkswagen T-Roc. Lo blocca in piazza. Lui non ha i documenti e ha precedenti per droga. Ma in suo aiuto arriva un complice di due anni più grande. Dice gli agenti che devono andarsene perché l’amico «non ha fatto nulla di male. Semplicemente non aveva la patente».

I documenti

A quel punto gli agenti vengono accerchiati da una decina di connazionali dei due fermati. Alla fine uno dei poliziotti tira fuori la pistola e la folla si disperde. La polizia blocca i due identificati. Il primo cittadino tunisino viene denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. L’altro viene arrestato. Ora sono in corso le indagini per identificare il resto del gruppo e capire come il giovane sia riuscito a noleggiare il Suv nonostante non avesse la patente.