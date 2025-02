Era ai domiciliari per stupro, scappa il giorno dopo e violenta un’altra ragazza: il caso del pr delle discoteche a Roma

È finito in carcere Cesar Augusto Sanchez Martinez, 36 anni, promoter e impresario di ragazze immagine

Era agli arresti domiciliari per aver violentato una giovane ragazza immagine, ma è evaso e ha abusato di un’altra vittima nel giro di 24 ore. Augusto Coesar Martinez Sanchez, 36enne di origini peruviane, noto nelle discoteche romane come promoter e impresario di ragazze immagine, è stato arrestato nuovamente dai carabinieri della compagnia di Bracciano e trasferito in carcere.

L’uomo si trovava ai domiciliari in attesa del braccialetto elettronico dopo che gli era stata notificata un’ordinanza di custodia cautelare per una violenza sessuale avvenuta tra l’11 e il 12 ottobre 2024, nei pressi della discoteca El Taboo, nel quartiere Tiburtino. Ma è riuscito a fuggire e ha violentato una ventenne incontrata al locale Rum 26, all’Eur. Tutto in 24 ore.

Secondo le indagini, il modus operandi sarebbe stato simile in entrambi i casi: le vittime erano prive di coscienza al momento delle aggressioni. Nel primo episodio, il 36enne avrebbe consumato cocaina con la ragazza nei bagni del locale prima di abusare di lei nella sua auto parcheggiata nelle vicinanze. Nel secondo caso, avrebbe spinto la vittima a bere alcolici in rapida successione, per poi portarla nel suo appartamento al Quarticciolo e violentarla.

Gli investigatori sospettano che l’uomo possa aver commesso altre violenze tra ottobre e gennaio, periodo in cui è stato fermato. Decisive per la sua identificazione sono state le analisi sugli abiti della seconda vittima.