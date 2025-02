Caso Riace, la Cassazione conferma la condanna a Mimmo Lucano per falso: un anno e mezzo di carcere con pena sospesa

L'ex sindaco della cittadina calabrese, oggi eurodeputato di Avs, è stato ritenuto colpevole di falso ma è stato anche assolto in via definitiva dalle accuse di associazione a delinquere e truffa

È diventata definitiva la condanna di Mimmo Lucano a diciotto mesi di reclusione, con pena sospesa, per un falso relativo a una delle 57 delibere che gli erano state addebitate nell’indagine sulla gestione dell’accoglienza dei migranti a Riace. A stabilirlo è una sentenza della Cassazione, che ha rigettato il ricorso presentato dai legali dell’ex sindaco, oggi eurodeputato per Alleanza Verdi-Sinistra. Gli Ermellini hanno dichiarato poi inammissibile il ricorso presentato dalla procura generale di Reggio Calabria per l’assoluzione di Lucano e degli altri imputati per i reati di truffa ai danni dello Stato.

Le sentenze di primo e secondo grado

In primo grado, il Tribunale di Locri aveva ritenuto Mimmo Lucano il promotore di una vera e propria associazione a delinquere nell’ambito dell’accoglienza dei migranti. Nell’ottobre del 2023, la Corte d’Appello di Reggio Calabria ha ridotto drasticamente la pena inflitta all’ex sindaco di Riace: da 13 anni e 2 mesi a un anno e sei mesi di reclusione. Nel processo di secondo grado, le principali accuse contestate a Lucano erano cadute. L’unica a reggere, sia in secondo grado sia davanti alla Cassazione, è l’accusa di falso per una delibera firmata nei suoi anni alla guida del comune di Riace.

Foto copertina: ANSA/Mourad Balti Touati | Mimmo Lucano, ex sindaco di Riace, eurodeputato per Alleanza Verdi-Sinistra