Luca Marinelli: «Siamo tutti vittime di un sistema patriarcale. Grazie al femminismo cerchiamo di rovesciarlo»

L'attore parla del film girato con la regia della moglie: i figli? Vivono l'oggi

Luca Marinelli, protagonista di Paternal Leave, la cui regia è affidata a sua moglie Alissa Juing, dice che siamo tutti vittime di un sistema patriarcale. «Grazie al femminismo stiamo tentando di rovesciare un patriarcato che è sempre stato, per uomini e per donne, un problema gravissimo. Vivendo nella nostra famiglia, con Alissa, che ha due figli dal suo primo matrimonio, ho imparato che la cosa più importante che i genitori possono fare è ascoltare i propri figli e imparare da loro. I figli, rispetto a noi, sono molto più collegati al tempo presente. Noi abbiamo più esperienza, ma loro vivono l’oggi. Ci deve essere sempre uno scambio», spiega oggi in un’intervista a La Stampa.

Le definizioni

Nel colloquio con Fulvia Caprara Marinelli spiega che «la prima cosa da fare, secondo me, è levare di mezzo le definizioni. Un padre e una madre devono essere semplicemente persone che ci sono, presenti, e in ascolto. Le etichette non servono. Che cos’è un “buon padre”? Non possiamo saperlo, io non ne ho idea, forse deve essere un padre e basta». Nel film c’è un padre che scappa da una figlia che ha a suo tempo rifiutato: «Nel film vediamo che la figlia è molto più avanti del padre. Nel momento in cui si mette ad ascoltarla, lui capisce che sta vivendo la più grande fortuna della vita». Poi parla della vita nella natura del suo personaggio: «È una pulsione che in parte mi appartiene. Credo sia giusto passare del tempo con se stessi, è una cosa importante. Poi, certo, bisogna capire che cosa questo comporti. Se ti spinge a vivere su un atollo, lontano da tutti, magari non è molto utile. E’ bello essere insieme, e ogni tanto ricavarsi momenti di solitudine».