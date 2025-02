Non solo l’errore di «via Mentana» dedicata al direttore del TgLa7, a Viadana da rifare altri 20 cartelli: c’è pure Gianni Bugno – Il video

A Un giorno da pecora su Radio1, il sindaco del comune in provincia di Mantova prova a rimediare la svista con un invito a Enrico Mentana. Ma la lista degli strafalcioni sui cartelli stradali pare sia stata lunga. Nonostante la consulenza di alcuni storici

«Le abbiamo allungato la via direttore…» scherza il sindaco di Viadana con Enrico Mentana dopo l’errore sul cartello stradale, diventato subito virale sui social. A Un giorno da pecora su Radio1, il sindaco Nicola Cavatorta prova a metterci una pezza con una battuta per quella svista che ha confuso la storica battaglia di Mentana con il direttore del TgLa7, nonché editore di questo sito. E di strafalcioni sui cartelli stradali in quel di Viadana pare ce ne siano stati un bel po’, almeno una ventina.

Lo svarione sul cartello stradale a Viadana

Di cartelli stradali che indicano vie e piazze dedicate alla battaglia del 3 novembre 1867 ce ne sono già tanti, ricorda Mentana. Ma quello mantovano è innegabilmente il primo che vede in vita sua. Nessun gesto scaramantico, come evocato da Giorgio Mulè in studio, Mentana racconta come ha reagito quando ha scoperto che gli era stata intitolata una via: «Quando mi hanno girato l’immagine mi sono fatto una risata». Al sindaco, Giorgio Lauro e Marisa Laurito chiedono se sia possibile ora donare quel cimelio al diretto interessato. Un sogno che forse non si realizzerà mai: «Vediamo, mi risulta che sia stato applicato un adesivo sul cartello – spiega Cavatorta – si fa per risparmiare soldi». Il sindaco promette che, quando Mentana andrà in visita a Viadana, gli farà trovare un cartello un po’ più pregiato come ricordo di questa vicenda. E intanto implora: «Direttore ci risparmi!». «No no, siete voi che dovete iniziare a risparmiare – scherza ancora Mentana – qui scatta la causa, vi pelo io».

Gli altri errori sui cartelli stradali

Ma com’è potuto succedere quell’errore? Il sindaco di Viadana prova a tornare serio: «È stato fatto un intervento importante su tanti cartelli stradali scoloriti, coinvolgendo una società storica per accertare che le indicazioni fossero giuste – e meno male – Solo che i cartelli erano 140, i primi 120 sono state fatte correttamente e poi alcune poi sono scappate…». Non c’è stato quindi solo lo svarione sulla battaglia di Mentana. Quello che ancora il sindaco di Viadana non riesce a dimenticare è la svista su via Bugno, da cui dovrebbe passare il prossimo Giro d’Italia: «Era inteso come stagno lacustre… è diventata una via dedicata al noto ciclista». Al sindaco toccherà ora invitare pure il grande campione Gianni Bugno, che proprio lo scorso 14 febbraio ha potuto spegnere 61 candeline.