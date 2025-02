La foto sospetta, la paura dei fan, l’ombra di Puff Daddy. Il team di Justin Bieber rompe il silenzio: «Sta vivendo un periodo felice»

Dopo settimane di illazioni, un portavoce della star ha dichiarato che il 30enne canadese si occupa attivamente del figlio avuto con la moglie Hailey e sta lavorando a nuova musica

Le allusioni sono scattate a inizio gennaio, quando un tabloid ha pubblicato una foto in cui Justin Bieber, canadese, 30 anni, icona del pop contemporaneo, risultava assai trasandato, con occhi rossi, sguardo spento e vistose occhiaie. La sentenza del tribunale dei social è, come al solito, decisamente sbrigativa: si droga. Sulla scia di questa illazione le voci si sono rincorse, in molti hanno sommariamente messo insieme le deduzioni riguardanti lo scatto con la vicenda Puff Daddy, che ha assai colpito Justin Bieber dopo che dai meandri del web è stato ripescato un video in cui i due apparivano insieme quando la popstar era ancora minorenne.

La foto di Bieber che agita i fan

Dopo oltre un mese di voci dal web, di opinioni buttate a casaccio, finalmente una dichiarazione ufficiale raccolta dal sito TMZ: «Indiscrezioni e speculazioni assurde quelle secondo le quali Justin Bieber farebbe uso di droghe pesanti». Anzi, un portavoce della star dichiara che il 30enne canadese sta vivendo uno dei migliori momenti della sua vita, si occupa attivamente del figlio appena avuto con la moglie Hailey e sta lavorando a nuova musica. A questo proposito, la foto in questione sarebbe stata scattata proprio durante una boccata d’aria dopo una lunghissima sessione notturna in studio, sommata proprio alle faticose cure delle quali necessita un neonato. Niente di più. Il suo portavoce prosegue dicendo che l’anno appena trascorso è stato «rivoluzionario per lui, in quanto ha posto fine a diverse amicizie strette e relazioni commerciali che non gli tornavano più utili».

Foto pubblicata da TMZ

Justin Bieber e la salute mentale

Nel coro di illazioni su Justin Bieber c’è anche la voce di Fedez, che proprio in quel periodo, inizio gennaio, all’interno del suo Pulp Podcast, aveva detto: «Justin Bieber è in clinica». Il portavoce ha parlato anche della salute mentale del suo assistito: «Una voce estenuante e pietosa e dimostra che, nonostante l’ovvia verità, le persone sono impegnate a mantenere vive narrazioni negative, salaci e dannose». Certo, c’è da dire che le voci riguardanti Justin Bieber non sono del tutto campate in aria, la preoccupazione di molti fan online derivano anche dall’ammissione della popstar riguardo certi eccessi, trascorsi piuttosto frizzanti con droghe e alcool. È lo stesso Bieber ad aver raccontato pubblicamente che qualche volta la sua security entrava nella sua stanza nottetempo per controllargli il polso per essere certi fosse ancora vivo. Ma è anche vero che con la stessa chiarezza Justin Bieber ha dichiarato di essere pulito da ormai dieci anni.