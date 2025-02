Selvaggia Lucarelli tende la mano a Chiara Ferragni: «Provo empatia, ha pagato abbastanza. Fedez? Ha fatto cose più gravi» – Il video

In una intervista a Verissimo arriva il ramoscello d'ulivo all'influencer: «Ma non le devo delle scuse»

«Mi sembra che Chiara Ferragni abbia pagato a sufficienza per quello che ha commesso. Non credo che il suo sia stato un errore. Io credo che abbia fatto qualcosa di profondamente sbagliato ed eticamente discutibile. Ma penso che abbia pagato da un punto di vista reputazionale». Selvaggia Lucarelli tende la mano a Chiara Ferragni nell’intervista a Verissimo oltre un anno dopo le rivelazioni sul pandro-gate e le inchieste sulle operazioni commerciali dell’influencer. La giornalista e personaggio televisivo spiega che non ha nulla da rimproverarsi sulla vicenda, ma che Ferragni «ha pagato anche da un punto di vista professionale perché oggi le sue società versano in una crisi profondissima». Cos’altro chiedere, «il carcere? Mi sembra eccessivo». Lucarelli chiarisce: «Tutto quello che ho fatto è vero e legittimo visto che non sono stata io a farle la multa. Non le devo delle scuse». D’altra parte è tempo però di darle «una seconda possibilità, di farsi una vita lavorativa e privata». L’opinionista, dopo le rivelazioni di Fabrizio Corona sulla crisi coniugale dei Ferragnez, aveva manifestato a modo suo solidarietà all’influencer. E nell’intervista per il programma di Canale 5 non manca di segnare ancora una distanza con il rapper Fedez: «L’ex coniuge riceve assoluzioni in maniera più facile. A lui vengono perdonate cose dal mio punto di vista più gravi».