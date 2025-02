Entrano per primi in banca, si ritrovano ostaggi di due ladri: il colpo da 70 mila euro a Roma. Rapinatori in fuga da un buco nel pavimento

I due dipendenti sono stati rinchiusi in una stanza della filiale, dopo essere stati a loro volta rapinati

Paura in una banca di Roma, in largo Enrico Berlinguer. Intorno alle 08:20, due dipendenti che stavano entrando per iniziare il turno di lavoro si sono trovati di fronte due rapinatori, probabilmente nascosti in una stanza. I malviventi, con forte accento romano, vestiti completamente di nero, con passamontagna e armati di pistola, li hanno minacciati, sequestrando i loro telefoni e rinchiudendoli in un locale della filiale.

Il colpo da 70 mila euro

I rapinatori hanno sottratto tra i 60 e i 70mila euro, fuggendo attraverso un buco scavato nel pavimento, probabilmente utilizzato per entrare prima dell’apertura. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia scientifica e della Squadra mobile.