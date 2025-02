La procura di Milano fa le pulci a Elon Musk: chiesti 12,5 milioni per “infedele dichiarazione” dopo un controllo sulla piattaforma X

L'accertamento delle Fiamme Gialle sui versamenti non effettuati dal 2016 al 2022, quindi in un periodo antecedente all'era del multimilionario

L’Agenzia delle Entrate contesta a X il mancato pagamento di 12,5 milioni di euro di Iva dal 2016 al 2022. Lo ha anticipato Reuters, precisando che la verifica fiscale è stata effettuata dalla Guardia di Finanza nell’aprile del 2024 nei confronti di Twitter International Uk. All’inizio di gennaio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha notificato, sulla base delle conclusioni delle Fiamme Gialle, il cosiddetto Schema d’atto. La piattaforma, acquistata da Elon Musk nell’ottobre del 2022, ha cambiato il nome, in un’accusa simile a quella fatta nei confronti di Meta, sempre sul presunto mancato pagamento dell’Iva. X, o meglio Twitter, non avrebbe versato il dovuto per le iscrizioni gratuite degli utenti alle piattaforme in cambio dei propri dati personali e della profilazione. Per ora la Procura di Milano ha aperto un’indagine. resta da capire quali saranno le prossime mosse di X e Musk.