Gli uomini di Zelensky non hanno nascosto 6 milioni di dollari per acquistare una villa in Francia

Zelensky viene citato in causa sfruttando un episodio del 2013 che riguarda un uomo del suo predecessore, l'ex Presidente filorusso Yanukovych

Il 22 febbraio 2025, Elon Musk condivide un post in cui l’amministrazione di Zelensky viene accusata di corruzione e di aver sottratto denaro destinato alla difesa dell’Ucraina dall’invasione russa, utilizzandolo per acquistare beni di lusso. Secondo la narrazione diffusa, la Polizia francese avrebbe scoperto che, in un caso di corruzione del 2024, l’Ucraina avrebbe dichiarato una frode di 40 milioni di dollari, omettendo però altri 6 milioni (per un totale di 46 milioni) poi utilizzati per l’acquisto di una villa in Francia, una cantina vinicola e 27 appezzamenti di terreno. Si tratta di una ricostruzione del tutto fuorviante, che non riporta il reale protagonista della vicenda.

La narrazione viene condivisa tradotta in italiano, riprendendo il post su X di Musk e quello dell’utente Amuse:

Musk lascia intendere che in realtà la portata dei furti è ancora più elevata. In precedenza, Musk aveva anche accettato di condurre un audit degli aiuti ucraini.

Elon Musk ha commentato così la notizia secondo cui la polizia francese sospetta che il Ministero della Difesa ucraino si sia appropriato indebitamente di 46 milioni di dollari in aiuti: i francesi sostengono che i fondi sono stati utilizzati per acquistare una villa in Francia per 2,5 milioni di dollari, una cantina vinicola per 6,5 milioni di dollari e 27 appezzamenti di terreno per 1 milione di dollari ciascuno.

Ripercorriamo il percorso della narrazione fuorviante. Come capita spesso con il gioco del “telefono senza fili”, qualcosa viene cambiato tra un passaggio e l’altro. Il post di Amuse cita una fonte, ossia Chay Bowes (@BowesChay)

UKRAINE: French police say Zelensky’s defense ministry official stole $46M not the reported $40M, buying a Villa in France for $2,500,000, a vinyard for $6,500,000 and 27 land plots for $1,000,000. How many billions were looted by Zelensky’s other associates?

Effettivamente, Chay Bowes riporta un caso di corruzione in Ucraina, ma manca qualcosa rispetto al post pubblicato da Amuse:

French police are investigating an official of Zelenskys Ministry of Defence who stole an astounding $46,000,000

He used the stolen cash to buy a Villa in France for $2,500,000, a vinyard for $6,500,000 and 27 land plots for $1,000,000

The tip of the iceberg @elonmusk