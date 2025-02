La minaccia nucleare di Trump a Putin durante l’invasione russa dell’Ucraina, poi dimenticata

In un'intervista del 21 marzo 2022, l'attuale Presidente americano riconobbe il massacro compiuto dai russi in Ucraina e sostenne un maggiore supporto militare a Zelensky

Nel 2025, Donald Trump accusa falsamente Zelensky di aver iniziato la guerra, fornendo molteplici assist alla disinformazione della propaganda russa contro l’Ucraina. In pochi ricordano le parole dell’attuale Presidente americano del 21 marzo 2022, a quasi un mese dall’inizio dell’invasione russa su vasta scala. Intervistato da Stuart Varney durante la trasmissione Fox Business, criticando la gestione dell’amministrazione Biden, sostenne che questa guerra non sarebbe mai iniziata con lui alla guida degli Stati Uniti. Un punto che ancora oggi mantiene nelle sue narrazioni, ma in quell’intervista si era scagliato contro il leader russo in modo deciso, sostenendo pienamente l’appoggio militare all’Ucraina e l’invio di armi per la difesa del Paese alleato. Non solo: davanti alle minacce sull’uso del nucleare da parte di Putin, Trump minacciò a sua volta di inviare i sottomarini nucleari americani verso la Russia: «Andremo avanti e indietro lungo le vostre coste».

Il conduttore chiese a Donald Trump cosa avrebbe fatto al posto dell’allora Presidente americano Biden. Alla domanda se gli Stati Uniti avrebbero dovuto inviare jet per supportare l’aeronautica militare ucraina, Trump rispose con un chiaro: «Beh, forse anche di più, per essere onesti» («Well, maybe even more, to be honest with you»). Un’altra dichiarazione di Trump fu rivolta alle minacce di Putin sugli aiuti all’Ucraina: «Lasciatemi spiegare: Putin sta dicendo cose come “Non osate inviare nulla”. Nel frattempo, sta uccidendo migliaia e migliaia di persone. Quindi si comporta come se fossimo degli aggressori se mandiamo un vecchio aereo di 44 anni, che probabilmente verrà abbattuto molto rapidamente, e ci dipinge come persone terribili se lo facciamo. Ma lui sta uccidendo decine di migliaia di persone, molte più di quelle che stanno riportando». Non mancarono gli elogi agli ucraini per la loro resistenza contro l’armata russa: «Quello che possiamo fare è enorme, e dovremmo farlo. Dovremmo aiutarli a sopravvivere, e stanno facendo un lavoro incredibile».

Parte della trascrizione dell’intervento di Trump a Fox:

But I listened to him constantly using the N-word. That’s the N-word. And he’s constantly using it, the nuclear word. And we never talk, we say, oh, he’s a nuclear power. But we’re a greater nuclear power. We have the greatest submarines in the world, most powerful machines ever built, most powerful, and they got built under me, most powerful machines ever built. And nobody knows where they are. And you should say, look, if you mention that word one more time, we’re going to send them over, and we’ll be coasting back and forth up and down your coast. You can’t let this tragedy continue. You can’t let these thousands of people die. It’s going to be hundreds of thousands and maybe millions of people by the time it ends.

[…]

Let me just explain that Putin is saying things like, don’t you dare send anything in. In the meantime, he’s killing thousands and thousands of people. So he’s acting like we’re an aggressor. If we send in some old 44-year-old plane that probably gets shot out of the sky pretty quickly, and he’s acting like we’re terrible people if we do that. But he’s killing tens of thousands of people, far more than they’re reporting.

[…]

We have tremendous military capability. And what we can do without planes, to be honest with you, without 44-year-old jets, what we can do is enormous, and we should be doing it, and we should be helping them to survive. And they’re doing an amazing job.