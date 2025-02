Steve Bannon accusato di aver fatto il saluto nazista. La probabile strategia dell’ex consigliere di Trump

Potrebbe trattarsi di una provocazione, in linea con la strategia da lui stesso spiegata nel 2019: «Bang, bang, bang»

Concludendo il suo discorso, tenuto giovedì 20 febbraio 2025 durante l’incontro annuale dei conservatori (CPAC), il noto propagandista Steve Bannon ha sostenuto l’idea di una presidenza a vita per Donald Trump, terminando il discorso scandendo le parole «combattere, combattere, combattere» per poi alzare il braccio destro con il palmo rivolto verso il basso. Tanto è bastato per essere accusato di aver fatto un saluto nazista. Pur essendo noto per essere un sostenitore dell’estrema destra, la scena sembra più una provocazione, considerando che poco prima aveva citato le parole dette da Donald Trump dopo l’attentato subito durante un comizio in Pennsylvania («fight, fight, fight»), per poi attirare l’attenzione sfruttando le polemiche contro Elon Musk, accusato a sua volta di aver fatto un presunto saluto nazista durante l’insediamento del Presidente americano. C’è da dire che, rispetto al proprietario di Tesla e X, Bannon non aveva portato la mano verso il cuore prima di alzare il braccio destro, rendendo più credibile il gesto nazista.

Il precedente brasiliano di Steve Bannon

Nello stesso periodo dello scandalo che ha coinvolto Elon Musk, il 20 gennaio 2025, anche Steve Bannon venne accusato di aver compiuto il saluto nazista durante un incontro con Edoardo Bolsonaro in Brasile. A differenza di quanto avvenuto alla conferenza conservatrice americana, non si trattava di un saluto, bensì di un lungo gesto rivolto al pubblico con la mano è parzialmente aperta, come se stesse cercando di afferrare qualcosa.

Elon Musk e «Bang, bang, bang»

Che il gesto di Steve Bannon possa essere una citazione provocatoria di Elon Musk risulta possibile, nonostante tra i due non corra affatto buon sangue. L’ex stratega di Donald Trump, infatti, ha rilasciato diverse dichiarazioni estremamente critiche contro il proprietario di Tesla e X. L’obiettivo, come sempre, sembra essere un altro, ossia quello spiegato dallo stesso Bannon nel 2019 e ricordato da un articolo di Ezra Klein sul New York Times del 2 febbraio 2025: inondare i media, ogni giorno con storie diverse, a tal punto da non riuscire a trattarle tutte. Nel descrivere la strategia, Bannon usa un’espressione molto chiara: «Bang, bang, bang».