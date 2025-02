Steve Bannon rincara la dose su Elon Musk: «Immigrato clandestino parassita, vuole imporre i suoi strani esperimenti»

L'ex stratega di Donald Trump non vede di buon occhio il nuovo fedelissimo alleato del presidente Usa: «Ha promesso 2mila miliardi di dollari di tagli, dove c**zo sono?»

Elon Musk è «un immigrato clandestino parassita», che «vuole imporre i suoi strani esperimenti e recitare nei panni di Dio senza alcun rispetto per la storia, i valori e le tradizioni del Paese». A parlare è Steve Bannon, ex stratega di Donald Trump e figura di riferimento dell’alt right americana. Tra Bannon e Musk non ci sono mai stati ottimi rapporti, con l’ex consigliere della Casa Bianca – che ha trascorso quattro mesi in carcere per oltraggio al Congresso – che ha attaccato a più riprese il fondatore di Tesla e SpaceX negli ultimi mesi. «È una persona davvero malvagia. Fermarlo è diventata per me una questione personale», diceva poche settimane fa Bannon in un’intervista al Corriere della Sera.

Le critiche al Doge di Musk

Ora l’ex stratega di Trump rincara la dose. In un’intervista al sito britannico UnHerd, ripresa dai media americani, Bannon dice di condividere la missione di tagliare 2mila miliardi di fondi del governo federale tramite il Doge, il Dipartimento per l’efficienza governativa affidato proprio a Musk. Ma aggiunge: «Dove c**zo sono i tagli? Mancano trenta giorni all’approvazione del bilancio per l’intero anno con due trilioni di dollari già sfornati, e nemmeno un centesimo di ciò che Doge ha trovato. È ridicolo», dice Bannon al podcast britannico. Il dipartimento guidato da Musk ha già portato alla chiusura di UsAid – l’agenzia per gli aiuti umanitari internazionali – e a migliaia di dipendenti federali licenziati. Eppure, fa notare l’ex stratega di Trump, Musk non ha messo mano ai 900 miliardi di budget affidati al Pentagono.

La fiducia incrollabile in Trump

Pur criticando duramente Elon Musk, Steve Bannon assicura di essere ancora un convinto sostenitore di Donald Trump. Anzi, è già al lavoro su una missione piuttosto controversa: «esplorare» le opzioni che consentirebbero all’attuale presidente americano di restare in carica per un terzo mandato e aggirare la Costituzione. «Al momento non ho un grande sostegno dal punto di vista legale», ha ammesso Bannon.

Foto copertina: EPA/Justin Lane | Steve Bannon, ex stratega di Donald Trump