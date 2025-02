Elon Musk vuole «correggere» Community Notes per evitare che smentiscano lui e Donald Trump

Scontento per le note che contraddicono il presidente Usa, sostiene che il sistema venga manipolato da governi e media tradizionali

Dopo un lungo e caloroso sostegno al sistema di verifica per “alzata di mano” di Community Notes, un insoddisfatto Elon Musk annuncia di volerlo “correggere”. I motivi? Principalmente due, entrambi strettamente personali e politici.

Il primo riguarda la smentita delle dichiarazioni infondate di Donald Trump sul presunto indice di gradimento del 4% per Zelensky. Secondo Musk, le note della Community non dovrebbero considerare i sondaggi ucraini che danno Zelensky in vantaggio, accusandolo di manipolarli e di evitare le elezioni per paura di perderle.

In secondo luogo, senza fornire prove, Musk sostiene che Community Notes sia manipolato da governi e media tradizionali. Eppure, come dimostrato più volte, molte note inserite nel sistema non vengono nemmeno mostrate al pubblico perché non raggiungono il consenso necessario per segnalare un post come falso o fuorviante.

Accusando senza prove Zelensky di controllare il proprio indice di gradimento, ora Musk ammette pubblicamente di voler modificare il “sistema di verifica” di X per poterlo controllare, non condividendo le decisioni prese dagli anonimi verificatori sui temi a lui graditi. La verità deve essere la sua e quella di Donald Trump, punto.