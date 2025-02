Zelensky ha bloccato Truth in Ucraina? In realtà, sembra il contrario

Utilizzando un servizio VPN, il blocco risulta attivo sia in Ucraina che in Russia

A seguito dell’attacco di Donald Trump al leader ucraino, diffondendo false notizie sul conflitto a favore della propaganda russa, sui social circola la presunta notizia che Zelensky abbia bloccato l’accesso a Truth Social in Ucraina. Per provarlo, gli utenti condividono una schermata con la scritta «Truth Social is currently unavailable in your area», senza però accorgersi di un dettaglio fondamentale: in alto è presente il logo della piattaforma. Non si tratta di un messaggio istituzionale o di un avviso di disservizio tipico di un browser in caso di blocco.

Per ulteriore verifica, ci siamo collegati con una VPN ucraina e una russa (qui sotto gli screen di questo test), ottenendo lo stesso risultato a pochi minuti di distanza tra un test e l’altro: «Truth Social is currently unavailable in your area». Anche Putin ha bloccato Truth Social? In realtà, sembra il contrario.

La presenza del logo e della grafica di Truth Social indica che il messaggio proviene direttamente dal sito stesso e non da una pagina di blocco istituzionale ucraina o russa. Analizzando il codice HTML, emerge che la pagina utilizza il servizio Cloudflare Pages, lo stesso adottato dal sito DOGE.gov del Dipartimento di Elon Musk.

Cercando sempre sui social, risulta che il messaggio di blocco è stato riportato da diversi utenti, anche russi, nel 2024. All’epoca, nessun utente o media aveva accusato Putin di aver bloccato Truth.

Già nel 2022 c’era chi, dall’Ucraina, lamentava l’impossibilità di accedere al social.

Ulteriore smentita del fantomatico blocco da parte di Zelensky arriva da Ukrinform, smentendo le accuse della propaganda russa.

Conclusioni

Il social Truth non risulta accessibile in Ucraina per decisione di Zelensky, soprattutto a seguito dello scontro con il Presidente americano Donald Trump. Il blocco risulta ad opera del social stesso anche nel territorio russo. Diversi utenti, sia russi che ucraini, si sono lamentati dal 2022 ad oggi dei blocchi decisi dalla piattaforma per entrambe le aree geografiche.

