Lo strano caso del video AI di Trump che succhia le dita dei piedi di Musk trasmesso nella mensa di un Dipartimento USA

C'è chi parla di un pirata informatico, mentre altri sostengono che possa trattarsi di un dipendente intenzionato a criticare le richieste del DOGE

Secondo quanto riportato dal Washington Post in una pubblicazione del 24 febbraio 2025, poi rimossa senza spiegazioni, nei monitor del Dipartimento per l’Edilizia Abitativa e lo Sviluppo Urbano degli Stati Uniti sarebbe stato trasmesso in loop un video generato con l’intelligenza artificiale, in cui il presidente Donald Trump appare intento a succhiare le dita dei piedi di Elon Musk con la scritta «Lunga vita al vero Re» («Long live the real King»). Il video, pubblicato inizialmente dal Washington Post, è stato ripreso da diversi canali Telegram e la notizia è stata diffusa e ritenuta credibile grazie alla condivisione di ulteriori video e immagini sui social. Sebbene il Washington Post abbia trattato l’episodio in un altro articolo, citando come fonti alcuni dipendenti del Dipartimento, non ci sono conferme ufficiali su quanto riportato dai social e da diversi media americani.

Non si conoscono gli autori del presunto gesto. Secondo il repubblicano New York Post, potrebbe esserci lo zampino di qualche pirata informatico, ma alcuni sostengono che possa trattarsi di un dipendente scontento, a seguito delle recenti controverse richieste e della confusione generata dal dipartimento di Elon Musk, il DOGE.

Tra coloro che hanno diffuso immagini e foto provenienti dai corridoi del Dipartimento coinvolto, troviamo la giornalista Rachel Cohen di Vox.com attraverso un post su X.

Anche giornalista Marisa Kabas ha pubblicato un video su BlueSky registrato presumibilmente nei corridoi del Dipartimento.

In quest’ultimo video si intravvede il logo del Dipartimento per l’edilizia abitativa e lo sviluppo urbano degli Stati Uniti d’America.

Il video generato con l’Intelligenza Artificiale venne pubblicato per la prima volta su X in un post del 18 febbraio 2025.