Musk invia una lettera ai dipendenti pubblici: «Avete 48 ore di tempo per giustificare il lavoro svolto». Il capo dell’Fbi frena: «Non rispondete»

La nuova trovata del patron di X e Tesla, a capo del dipartimento per l'efficienza del governo (Doge): «La mancata risposta sarà considerata come una dimissione», scrive sui social

Nuova trovata di Elon Musk, a capo del dipartimento per l’efficienza del governo (Doge), per ridurre le spese federali. Il multimiliardario ha chiesto a centinaia di migliaia di dipendenti pubblici, tramite una email, di documentare il lavoro svolto nell’ultima settimana, entro lunedì sera alle 23:59. «Tutti i dipendenti federali riceveranno a breve un’email in cui si chiederà di capire cosa hanno fatto la scorsa settimana. La mancata risposta sarà considerata come una dimissione», ha postato ieri, sabato 22 febbraio, Musk su X. La mail aveva come oggetto: «Cosa hai fatto la scorsa settimana?» e chiedeva di rispondere all’Ufficio del personale inserendo fra i destinatari il proprio capo. La minaccia, non troppo velata, di licenziamento è arrivata ai dipendenti dell’Fbi, del dipartimento di Stato, dell’agenzia di Protezione dell’ambiente e di quella della Salute pubblica. Ovvero agenzie federali il cui lavoro è indispensabile per il funzionamento dell’amministrazione pubblica. Anche per questo motivo, alti funzionari – scrivono i media americani – hanno lavorato per verificare l’autenticità del messaggio e, in alcuni casi, hanno dato istruzioni ai loro dipendenti di non rispondere. Tra questi, il neodirettore del Federal Bureau of Investigation Kash Patel che, riporta Nbc, ha inviato un messaggio a tutti i lavoratori dell’agenzia governativa di polizia federale di «sospendere qualsiasi risposta» all’email e chiarito che l’Fbi esaminerà il lavoro svolto in conformità con le proprie procedure.

Foto copertina: ANSA / WILL OLIVER / POOL | Elon Musk alla convention dei conservatori americani, 20 febbraio 2025