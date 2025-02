Trump snobba ancora Zelensky: «Non serve includerlo nei negoziati di pace». E Musk rilancia: «Si nutre dei cadaveri dei suoi soldati»

La Casa Bianca torna ad attaccare il leader ucraino, che però nei prossimi giorni potrebbe firmare l'accordo con gli Usa sui minerali

Secondo Donald Trump, non c’è alcun bisogno che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky partecipi ai negoziati per mettere fine alla guerra con la Russia. «Se devo essere onesto, non penso sia importante agli incontri», ha detto il presidente americano in un’intervista a Fox Radio. «Quando Zelensky ha detto che non è stato invitato all’incontro», ha aggiunto Trump, è perché semplicemente «non era una priorità, visto che ha fatto un cattivo lavoro finora nel negoziare». A dare man forte all’inquilino della Casa Bianca è il suo stretto alleato Elon Musk, che su X scrive: «Il presidente Trump ha ragione a ignorare Zelensky e a decidere per la pace indipendentemente dalla disgustosa e massiccia macchina per la corruzione del presidente ucraino che si nutre dei cadaveri dei suoi soldati».

«A brevissimo» la firma di Zelensky per l’accordo sui minerali

Le parole di Trump e Musk arrivano proprio nel giorno in cui il New York Post, giornale americano conservatore, rivela che la Casa Bianca starebbe facendo pressing per rinnovare la leadership ucraina e costringere Zelensky a fare un passo indietro, magari spedendolo addirittura in esilio in Francia. Nel frattempo, i negoziati procedono. Secondo Mike Waltz, consigliere per la Sicurezza nazionale americana, il presidente ucraino potrebbe firmare già nei prossimi giorni l’accordo per cedere centinaia di miliardi di dollari di minerali preziosi agli Stati Uniti. «Per il Paese è vantaggioso. Cosa c’è di meglio di avere una partnership commerciale con gli Stati Uniti?», ha detto il funzionario della Casa Bianca. Secondo Waltz, «Zelensky firmerà l’accordo» per mettere fine alla guerra in Ucraina «a brevissimo termine».

I contatti con i leader europei

Per quanto riguarda invece l’Unione europea, che rischia di rimanere esclusa dal negoziato tra Russia e Stati Uniti per porre fine al conflitto, dal palco della convention dei conservatori Waltz prova a calmare gli animi: «Il presidente Trump ha parlato con Macron due volte la settimana scorsa e lunedì sarà qui. Il primo ministro britannico Starmer verrà qui giovedì prossimo. Stiamo coinvolgendo tutti i nostri alleati europei», ha assicurato il consigliere per la Sicurezza nazionale americana.

Foto copertina: EPA | L’incontro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky all’Eliseo, a Parigi, 7 dicembre 2024