Trump non sopporta più Zelensky, il pressing per cambiare leader in Ucraina: «Se ne vada in esilio a Parigi»

Fonti anonime vicine alla Casa Bianca fanno filtrare il nuovo attacco al New York Post. Pressioni crescenti anche per la «resa» sulle terre rare

Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky non ha più amici tra gli uomini fidati di Donald Trump. Dopo gli insulti che il presidente americano ha riservato al suo omologo ucraino, definendolo «un comico modesto e un dittatore», il New York Post – giornale vicino all’Amministrazione Usa – fa sapere che Zelensky non godrebbe della fiducia di nessuno dei consulenti più vicini all’inquilino della Casa Bianca già da diversi mesi. Una fonte anonima vicina a Trump consultata dalla testata americana sostiene che «non ci sia nulla di nuovo». «Ho sentito mesi fa che è tempo di elezioni e di una nuova leadership», ha aggiunto, mentre si fa strada l’ipotesi di una forzatura degli Usa per sostituire il presidente ucraino.

«Zelensky fugga in Francia»

Un’altra persona anonima vicina a Trump sentita dal New York Post si spinge oltre, sostenendo che la cosa migliore è che «Zelensky fugga in Francia immediatamente». Un alto funzionario americano ha criticato la decisione di Zelensky di mettere al bando le organizzazioni religiose legate alla chiesa ortodossa russa. «Come il Papa, non sono fan di chi mette al bando le chiese». Nei giorni scorsi Trump ha dichiarato che in Ucraina il gradimento di Zelensky sarebbe sceso al 4%. Un’affermazione falsa a cui si è accodato anche Elon Musk: «In America votiamo ogni quattro anni anche in guerra».

Le terre rare

Frasi fuorvianti, secondo le quali Zelensky sarebbe attaccato alla poltrona. In realtà, il motivo è molto più semplice: secondo la Costituzione ucraina, è illegale tenere elezioni mentre vige la legge marziale. A chiedere che Zelensky lasci l’incarico è da mesi anche la Russia, che lo ha più volte definito un «presidente illegittimo». Secondo quanto riporta il New York Post, Trump starebbe facendo pressione affinché a Kiev sieda qualcuno maggiormente disposto ad accettare la pace che gli Usa stanno negoziando con la Russia alle spalle dell’Ucraina. La contropartita chiesta da Washington è di poter mettere le mani sulle terre rare ucraine. Zelensky l’ha rifiutata nei giorni scorsi, mentre poche ore fa ha affermato di aver avuto un colloquio molto produttivo con l’amministrazione americana. Evidentemente, a Washington non la pensano allo stesso modo.