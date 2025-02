«Sei ritardato», l’insulto di Elon Musk contro l’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea. La replica di Mogensen su X

Lo scontro tra i due su a colpi di tweet per gli astronauti bloccati sulla Iss da otto mesi

«Sei completamente ritardato». È l’insulto shock che Elon Musk ha rivolto su X contro l’astronauta danese dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa), Andreas Enevold “Andy” Mogensen. Al centro dello scontro c’è la polemica sulla permanenza prolungata degli astronauti Butch Wilmore e Suni Williams sulla Stazione Spaziale Internazionale (Iss), che ha scatenato una dura reazione da parte di Musk. Lo scontro tra i due è iniziato giovedì 20 febbraio, quando Mogensen ha condiviso su X un’estratto di un’intervista a Fox News in cui Musk attaccava duramente l’amministrazione Biden, accusandola di non aver agito in modo tempestivo per riportare a casa i due astronauti bloccati sulla Iss da ben otto mesi.

Gli astronauti bloccati

Il caso degli astronauti rimasti bloccati sulla Iss risale a giugno 2024, quando Wilmore e Williams partirono a bordo della navetta Boeing Starliner per una missione cruciale: ottenere la certificazione per rendere Boeing il secondo partner della Nasa per il trasporto di astronauti. Problemi tecnici ai propulsori e perdite di elio misero, però, fuori uso la navetta, costringendo la Nasa a rinviare il rientro degli astronauti e a prolungare il loro soggiorno nello spazio. Dopo mesi di incertezze, la situazione si è sbloccata: il 13 marzo partirà dalla Terra la navetta Dragon Endurance per la missione Crew-10, permettendo alla Crew-9, già sulla Iss, di rientrare e riportare con sé i due astronauti in difficoltà. Un’operazione che, secondo Musk, si sarebbe potuta anticipare con un intervento di SpaceX, se solo la Casa Bianca avesse accettato la sua offerta.

L’attacco di Musk: «Idiota»

Mogensen ha accompagnato il video con un commento critico: «Che bugia. E da parte di chi si lamenta della mancanza di onestà dei mass media». Un’affermazione che non è passata inosservata e ha scatenato la furia di Musk, che è partito all’attacco: «Sei completamente ritardato. SpaceX avrebbe potuto riportarli indietro diversi mesi fa. L’ho offerto direttamente all’amministrazione Biden e si sono rifiutati. Il ritorno è stato rimandato per motivi politici. Idiota».

La replica di Mogensen

Nonostante l’attacco diretto, il Ceo di Tesla e SpaceX non ha fornito dettagli sulla presunta proposta fatta alla Casa Bianca, né sulle ragioni dietro il presunto rifiuto. Mogensen, dal canto suo, ha risposto con toni più misurati ma altrettanto taglienti, ricordando che Wilmore e Williams torneranno con Crew-9, come previsto da mesi: «Elon, ammiro da tempo te e ciò che hai realizzato, soprattutto in SpaceX e Tesla. Sai bene quanto me che Butch e Suni torneranno con Crew-9, come previsto dallo scorso settembre. Anche adesso, non state inviando una navetta di soccorso per riportarli a casa. Torneranno a bordo della Dragon che si trova sulla Stazione Spaziale Internazionale dallo scorso settembre». D’altronde, la Nasa aveva già fatto sapere che il rientro degli astronauti è parte di un piano prestabilito.