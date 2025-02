Il board OpenAI respinge l’offerta d’acquisto di Elon Musk

Aveva offerto 97,4 miliardi di dollari per l'acquisto della società

Il consiglio di amministrazione di OpenAI ha rifiutato l’offerta di 97,4 miliardi di dollari di Elon Musk per l’acquisto della società. Lo riferisce il Wall Street Journal. In una lettera inviata all’avvocato di Musk il board sostiene che l’offerta del miliardario «non è nell’interesse migliore dell’azienda».

Oltre alla lettera, il presidente di OpenAI Bret Taylor ha dichiarato che la società «non è in vendita e il consiglio di amministrazione ha respinto all’unanimità l’ultimo tentativo di Musk di distruggere la concorrenza». Lunedì Musk e un consorzio di investitori avevano fatto un’offerta non richiesta al consiglio di amministrazione di OpenAI per acquisire le attività dell’organizzazione non profit, che controllava OpenAI. In un documento depositato mercoledì in tribunale, gli avvocati del patron di X e Tesla hanno dichiarato che Musk sarebbe disposto a ritirare la causa se l’azienda abbandonasse i suoi sforzi per convertirsi in una struttura a scopo di lucro.