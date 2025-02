«Sono la madre del figlio segreto di Elon Musk». La rivelazione dell’influencer trumpiana Ashley St. Clair

Ashley St. Clair voleva tenere la paternità nascosta. Ma l'insistenza dei tabloid l'ha costretta a confessare la relazione con il consigliere di Donald Trump

Elon Musk è diventato padre per la tredicesima volta cinque mesi fa. A rivelarlo, oggi, è la madre del bambino: la scrittrice e influencer trumpiana Ashley St. Clair. Con un post su X, St. Clair svelato di aver avuto un bambino con l’imprenditore sudafricano a capo del Doge, spiegando di voler inizialmente tenere nascosta la paternità per garantire tranquillità al piccolo, al padre e a sé stessa. «Cinque mesi fa, ho dato il benvenuto in questo mondo a un nuovo bambino. Elon Musk è il padre. Non l’ho rivelato prima per tutelare la privacy e la sicurezza del nostro figlio. Ma negli ultimi giorni è diventato chiaro che i tabloid intendono farlo, senza curarsi dei danni che causeranno».

Il figlio segreto e la risposta di Elon Musk

«Sono intenzionata a consentire a nostro figlio di crescere in un ambiente normale e sicuro. Per questa ragione, chiedo ai media di rispettare la privacy di nostro figlio e di astenersi dal giornalismo invadente», conclude il post di St. Clair, introdotto dalla celebre frase di Giulio Cesare: «Alea iacta est» («Il dado è tratto»). Mentre questo articolo viene scritto, Musk non ha ancora commentato o smentito o il post di St. Clair. Se confermato, questo sarebbe il tredicesimo figlio di Musk dalla quarta donna diversa.

Chi è Ashley St. Clair, madre del figlio segreto di Elon Musk

St. Clair è un’influncer legata alla sfera del Maga. Ha 31 anni e nel 2021 ha scritto e pubblicato nel Elephants Are not Birds, libro che a detta della stessa autrice «offre un’alternativa conservatrice all’attuale attivismo culturale che i nostri figli imparano nelle scuole e dall’intrattenimento». In passato, l’influencer ha scritto per il sito satirico Babylon Bee, una versione conservatrice del popolare The Onion, simile all’italiano Lercio. St. Clair è apparsa nel calendario 2024 Real Women of America ​​del marchio di birra conservatore Ultra Right. Nel calendario, St. Clair è stata immortalata in una vasca da bagno con schiuma, indossando un reggiseno nero e una collana di perle, in quello che sembra un riferimento a un video pubblicato dall’influencer transgender Dylan Mulvaney per Bud Light, noto marchio di birra americano.