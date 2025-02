L’attacco di Errol Musk al figlio Elon: «È un pessimo padre, i suoi bambini non sanno nemmeno attraversare la strada»

Tra il fondatore di Tesla e suo padre non scorre buon sangue. I due non si parlano da tempo

Elon Musk «non è stato un buon padre». E a dirlo è proprio il papà del miliardario americano e primo consigliere di Donald Trump. Parlando al podcast Wide Awake, Errol Musk – 79 anni, di nazionalità sudafricana – ha criticato duramente il figlio, con cui non ha mai avuto un buon rapporto. A dispetto delle foto circolate nei giorni scorsi in cui porta i figli piccoli fin dentro la Casa Bianca, ha detto il padre dell’imprenditore, Elon Musk non è un buon padre. Per dimostrarlo, Errol menziona uno degli eventi più traumatici nella vita del fondatore di Tesla e SpaceX: la scomparsa di Nevada, suo primogenito, colto da morte improvvisa infantile quando aveva appena dieci mesi. «Stava troppo con le tate», dice Errol Musk.

Le critiche di Errol Musk a Elon

Tra Elon Musk e suo padre non c’è mai stato particolare feeling. Anzi, è lo stesso imprenditore americano ad aver dichiarato in passato che suo padre «ha fatto tutto il male possibile a cui si può pensare». Ora Errol sembra volersi vendicare di queste parole. E lo fa non criticando le controverse prese di posizione di Elon Musk ma il modo in cui si comporta con i propri figli. «Dopo Nevada – racconta Errol Trump – Elon ha avuto altri cinque figli, ciascuno con la sua tata. Era strano. Non ha mai passato abbastanza tempo con loro e il risultato è che i bambini sono cresciuti incapaci perfino di attraversare una strada».

Il rapporto di Elon Musk con il figlio X

Elon Musk ha avuto dodici figli da madri diverse, quasi tutti conosciuti per i nomi improbabili che gli sono stati assegnati proprio dal padre. Il settimo di loro, X, è stato abbondantemente fotografato proprio nei giorni scorsi durante una conferenza stampa del padre insieme a Donald Trump dentro lo Studio Ovale. I fratellini Strider e Azure hanno partecipato invece a una riunione di Musk con il presidente indiano Narendra Modi. In un’intervista, il patron di Tesla aveva definito Little X – così soprannominato per distinguerlo dalla piattaforma social acquistata proprio da Musk – il suo «sostegno emotivo umano». Una qualità che gli è stata riconosciuta anche dalla madre del bambino, la cantante canadese Grimes, secondo cui il piccolo X aveva «una dolcezza ultraterrena che calmava e affascinava» Elon Musk.

Foto copertina: EPA/Aaron Schwartz | Elon Musk insieme al figlio X nello Studio Ovale della Casa Bianca, 11 febbraio 2025