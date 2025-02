Nicole Berlusconi a processo per le false accuse sui cavalli maltrattati: il caso del maneggio di Mapello

La figlia di Paolo Berlusconi, attivista per i diritti degli animali, era entrata di nascosto nel paddock del centro ippico per documentare le violenze. Ma quelle accuse erano già state archiviate

Nicole Berlusconi dovrà affrontare un processo per calunnia, diffamazione aggravata, violazione di domicilio e interferenze nelle vita privata per le presunte violenze sugli animali che aveva denunciato a proposito del centro ippico Ca’ del Pianone di Mapello nel 2023. La figlia di Paolo Berlusconi è stata rinviata a giudizio dal gip di Bergamo, come riporta il Corriere della Sera, accogliendo la richiesta del pm Giancarlo Mancusi, dopo la denuncia proprio dell’associazione che gestisce il maneggio nella Bergamasca.

Attivista dei diritti animali, come si presenta sui social, la nipote di Silvio Berlusconi da tempo è impegnata nella difesa in particolare dei cavalli. Un impegno che l’aveva portata anche a fondare la onlus «Progetto Islander». Proprio attraverso la sua organizzazione, Nicole Berlusconi aveva denunciato con alcune foto i presunti maltrattamenti verso gli animali nel centro ippico di Mapello.

Il centro «Ca’ del Pianone» si ritrovò al centro di una durissima polemica sui social. Quelle foto, ancora online, si sono però ritorte contro Nicole Berlusconi. Le accuse maltrattamenti verso gli animali contro il centro ippico di Mapello erano state archiviate già due fa. Restava però un danno di immagine per cui i responsabili del centro ippico hanno sporto denuncia.

Secondo la ricostruzione dell’accusa, quelle foto erano state realizzate da Nicole Berlusconi assieme a un’altra persona. La nipote di Silvio Berlusconi si era introdotta nel centro, ha scattato le foto e non se n’è andata neanche quando è stata scoperta dalla presidente del centro ippico, che l’ha invitata ad andarsene. Con l’associazione ha poi presentato una denuncia alla Procura e inviato un esposto al Tribunale federale della Fise (la Federazione italiana sport equestri) accusando «falsamente» la presidente «sapendola innocente, del delitto di maltrattamento di animali, al solo scopo di impedirle la regolare conduzione del centro ippico». In base alla sua denuncia, fu aperta un’inchiesta, che non evidenziò reati penali, e si chiuse con l’archiviazione. Ad essere contestati sono anche i commenti e le foto pubblicate sui social.

L’avvocato di Nicole Berlusconi Michela Masoero, ha spiegato all’Eco di Bergamo che la sua cliente «è tranquilla», aggiungendo: «Ci difenderemo nel merito». L’udienza è fissata per il 12 giugno.