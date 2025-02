Negli USA si prega prima del consiglio dei ministri. «Grazie Dio che ci hai dato Trump» – Il video

La preghiera dell'ex pastore Scott Turner, nominato dal numero uno della Casa Bianca come Segretario della Casa e dello Sviluppo Urbano degli Stati Uniti d'America

«Dare la preghiera di apertura alla prima riunione di gabinetto del Presidente Trump è stato l’onore di una vita. Grazie, Presidente, per esserti fidato di me». Queste le parole affidate a Instagram di Scott Turner, nominato dal numero uno della Casa Bianca come Segretario della Casa e dello Sviluppo Urbano degli Stati Uniti d’America. «Padre, ti ringraziamo per questo fantastico privilegio, quello di essere in Tua presenza», ha dichiarato l’ex pastore, prima di aver ringraziato Dio per l’elezione del presidente Trump. «Dio ti ringraziamo per averci permesso di vedere. In questo giorno la Bibbia dice che le tue misericordie sono nuove ogni mattina. E Padre Dio, ti diamo la gloria e l’onore». La preghiera prima del consiglio dei ministri sta diventando virale in rete.