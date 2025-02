Il «duro» Gene Hackman e l’intervista sulle due grandi paure: la morte e «lasciare sola mia moglie e la mia famiglia» – Il video

In una vecchia intervista concessa a Larry King sulla Cnn nel 2004, l'attore sosteneva di non temere nulla. Se non la morte stessa, «ma è normale» ammetteva lui stesso

«Voglio assicurarmi che mia moglie e la mia famiglia siano al sicuro», questa l’unica preoccupazione di Gene Hackman negli ultimi anni della sua vita. Il due volte premio Oscar, trovato morto mercoledì 26 febbraio insieme alla moglie Betsy Arakawa e al cane nella sua villa in New Mexico in circostanze ancora da chiarire, era scomparso completamente dai radar da ormai vent’anni, dopo aver chiuso ufficialmente la sua carriera da star di Hollywood. E nell’ultima intervista pubblica, concessa a Larry King in diretta sulla Cnn, aveva ammesso di non avere molte paure. Se non due: la morte e la prospettiva di lasciare sola la seconda moglie, di trent’anni più giovane.

Il racconto dell’angioplastica: «Non avevo paura, non conoscevo l’entità»

Un faccia a faccia di circa 45 minuti, l’ultimo concesso da Gene Hackman prima di chiudersi nella sua villa con l’amata Betsy, ex pianista classica, e il cane. A Larry King, ex giornalista della Cnn, l’attore aveva raccontato dell’angioplastica a cui si era sottoposto «12-14 anni prima». La star di Hollywood soffriva da tempo di problemi di cuore – «avevo una grave angina pectoris» – che lo avevano costretto a operarsi per sbloccare le arterie coronarie e ripristinare il flusso sanguigno. Anche di fronte a problematiche così delicate, Hackman non era spaventato: «Non ne conoscevo l’entità, è successo tutto molto in fretta». Una semplice risposta che dà la possibilità a King di aprire due fronti: quello sulle paure e quello sulla salute.

Il timore di Hackman: «Voglio che mia moglie sia al sicuro»

«Cosa temi? Ti preoccupi per la tua salute?», è la domanda rivolta a Hackman. King non fa nemmeno in tempo a finire la frase che subito l’attore parte a macchinetta: «Ho la normale paura di morire», ammette. «Sai, credo che ci pensiamo tutti, soprattutto quando si arriva a una certa età». Ma non si ferma qui, e aggiunge: «Voglio assicurarmi che mia moglie e la mia famiglia siano al sicuro. A parte questo, non ho molte paure».