Il giallo sulla morte di Gene Hackman, la moglie e il cane. Le ipotesi dopo il sopralluogo della polizia: che cosa sappiamo

Lo sceriffo di Santa Fe al momento esclude che l'attore e sua moglie siano stati uccisi in un «atto criminale». L'indagine è in corso per chiarire i diversi punti oscuri della vicenda

Era partito come un comune sopralluogo quello della polizia di Santa Fe, finito con il ritrovamento dei corpi dell’attore Gene Hackman, la moglie Betsy Arakawa e il loro cane. Gli agenti dovevano solo sincerarsi che gli inquilini della villa su Old Sunset Trail, nella periferia nord di Santa Fe in New Mexico, stessero bene. Lì gli uomini dello sceriffo della Contea hanno trovato tre corpi: un uomo di circa 90 anni, una donna intorno ai 60 e un cane. Non ci sono evidenze di atti criminali, non è nemmeno nota la causa dei decessi. «Posso solo dire che siamo nel bel mezzo di un’indagine preliminare sulla morte», ha riferito ai media americani lo sceriffo Adan Mendoza. «Stiamo ancora attendendo l’approvazione di un mandato di perquisizione, ma voglio rassicurare la comunità e il quartiere che non c’è un pericolo immediato per nessuno». Qualche ora dopo i primi sospetti sono confermati: i cadaveri trovati nella villa sono quelli del due volte premio Oscar Gene Hackman e della moglie Betsy Arakawa.

Il sopralluogo, la morte e le cause (ancora ignote)

Non è ancora chiaro come siano morti, anche perché di segni di violenza o atti criminali non ce ne sono. Non si sa nemmeno quando sia avvenuto il decesso e se sia sopraggiunto in contemporanea o meo. La stessa scoperta dei cadaveri è avvenuta in maniera del tutto casuale, o quasi. Un controllo di routine, come riportano diversi media internazionali, o forse la risposta a una segnalazione di decesso. Sono quasi le 2 di pomeriggio di mercoledì 26 febbraio quando gli agenti dello sceriffo Mendoza entrano nella villa. Dopo il primo sopralluogo e gli accertamenti del caso arriva la comunicazione ufficiale: «Possiamo confermare che sia Gene Hackman sia sua moglie sono stati trovati morti mercoledì». Secondo la Press Association, sarebbe già in corso «un’indagine attiva».

L’addio a Hollywood e la casa a Santa Fe

In quella casa Gene Hackman si trasferisce a fine anni Ottanta, pochi anni prima di sposare la sua seconda moglie, la pianista classica Betsy Arakawa. Dopo l’ultimo lavoro, Welcome to Mooseport nel 2004, la star hollywoodiana decide di dire addio alle colline californiane e ritirarsi nel silenzio e nella calma della comunità recintata a pochi passi da Santa Fe, in New Mexico. Da quel momento, le apparizioni in pubblico si contano sulle dita di una mano. Anche perché, come lui stesso ammette nel 2011: «Mi sembra di essere abbastanza giovane, poi guardo questo vecchio con il mento basso, gli occhi stanchi, la stempiatura…». E quando gli è chiesto di descrivere la sua vita, si limita a sorridere: «Ci ho provato, credo sia abbastanza azzeccato».