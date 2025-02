È morta Roberta Flack, addio alla cantante mitica interprete di «Killing Me Softly»

L'artista, tra le più popolari deglio anni Settanta aveva 88 anni

Roberta Flack è morta durante il tragitto verso l’ospedale, secondo Suzanne Koga, la sua manager e amica. La causa è stata un arresto cardiaco, ha detto. La signora Flack ha rivelato nel 2022 di aver ricevuto una diagnosi di SLA, nota anche come malattia di Lou Gehrig, che l’ha resa incapace di esibirsi.

Dopo aver trascorso quasi 10 anni come insegnante a Washington, DC, esibendosi di sera in centro, la Flack è diventata una star mondiale nel 1972, dopo che la sua versione di «The First Time Ever I Saw Your Face» è stata utilizzata in un film di Clint Eastwood. La canzone era stata pubblicata tre anni prima, sul suo album di debutto per la Atlantic Records, ma uscì come singolo solo dopo l’uscita del film. Nel giro di poche settimane era al n. 1 nella classifica di Billboard, un posto che avrebbe riconquistato altre due volte, con «Killing Me Softly With His Song» (1973) e «Feel Like Makin’ Love» (1974). Sia nel 1973 che nel 1974 vinse i Grammy Awards per il disco dell’anno e per la migliore interpretazione vocale pop, e in entrambi gli anni i compositori dei suoi successi vinsero il premio per la canzone dell’anno.