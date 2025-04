Scambia la candeggina con l’acqua e la beve: ricoverato in ospedale un 50enne brianzolo

Il detergente artigianale si trovava in una vecchia bottiglia di acqua minerale. Contenitore che ha facilitato l'errore

Stava parlando al telefono con un amico mentre era intento a fare le pulizie. Oggetto dell’operazione erano alcuni vasi di fiori, quando un uomo ha confuso una bottiglietta contenente un mix di candeggina e altri solventi con quella dell’acqua e ne ha sorseggiato il contenuto per reidratarsi nella calda giornata di aprile. La svista è costata un passaggio in ospedale a un 50enne residente in Brianza, che credendo di bere semplice acqua ha invece ingerito per sbaglio del liquido tossico. Secondo quanto riporta Fanpage, a facilitare l’errore è stata la natura artigianale del detergente, che l’uomo teneva dentro una vecchia bottiglia di plastica dell’acqua minerale.

La gastroscopia e l’irritazione

Complice la distrazione dovuta alla telefonata, il 50enne non si è accorto dello scambio fino a quando il sapore sgradevole non lo ha allertato. A quel punto ha subito sputato il contenuto e si è recato in tutta fretta al pronto soccorso dell’ospedale di Merate, preoccupato per le possibili conseguenze. I medici, dopo aver consultato gli specialisti del Centro Antiveleni dell’ospedale Niguarda di Milano, hanno eseguito una gastroscopia per escludere ustioni interne. Fortunatamente, gli esami hanno evidenziato solo una leggera irritazione, ma per precauzione l’uomo è stato trattenuto in osservazione. Fortunatamente, anche a diverse ore dall’ingestione le sue condizioni non destano preoccupazione.