Alzano Lombardo, donna trovata morta seminuda nel fiume Serio: si indaga per omicidio volontario

Non è ancora stata identificata perché non aveva con sé i documenti. Disposta l'autopsia

Sul caso del cadavere di una donna trovato nel fiume Serio ad Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo, la procura ha aperto un’inchiesta per omicidio volontario. Al momento, nessuna ipotesi è stata esclusa e l’apertura del fascicolo è un passaggio necessario per poter eseguire tutti gli accertamenti del caso ed escludere o meno eventuali cause esterne. La donna non è ancora stata identificata perché non aveva con sé i documenti, ma i primi accertamenti parlando di una ragazza tra i 30 e i 35 anni. Nella serata di ieri, i carabinieri avevano riferito che sul corpo «non sono stati riscontrati segni riconducibili a una morte violenta».

Il ritrovamento

Il corpo era seminudo quando è stato recuperato. Al momento, non sono emerse denunce di scomparsa. Il ritrovamento del cadavere è avvenuto domenica mattina attorno alle 11. A segnalarne la presenza era stato un passante che aveva notato qualcosa affiorare da un punto del fiume Serio in cui l’acqua è più bassa e dove si trova il ponte della strada provinciale 35 che collega Alzano Lombardo a Ranica. A far luce su come possa esser morta la donna sarà l’autopsia che è stata disposta e programmata per mercoledì 9 marzo.