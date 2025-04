Alzano Lombardo (Bergamo), trovato il cadavere di una giovane donna sul greto del fiume Serio: indagano i carabinieri

Non si conosce ancora l'identità né la dinamica dei fatti: gli investigatori non escludono alcuna ipotesi

Il cadavere di una donna tra i 30 e i 35 anni è stato trovato questa mattina – domenica 6 aprile – ad Alzano Lombardo (Bergamo), nel greto del fiume Serio. Secondo i primi riscontri, è stato spiegato dai carabinieri in una nota, non vi sono segni riconducibili a una morte violenta. L’allarme è stato lanciato quando alcuni passanti hanno notato il corpo senza vita della donna, in un tratto sassoso, sulla sponda nel territorio di Alzano, al confine con il comune di Ranica, nei pressi di un cavalcavia di una statale che collega i due centri abitati. Scattato l’allarme, sul posto sono giunti i soccorritori del 118, ma per la donna non c’era più nulla da fare. Non si conosce ancora l’identità della donna né la dinamica dei fatti. Al momento sono in corso le indagini dei carabinieri e sulla morte non si esclude alcuna ipotesi.

Il corpo della vittima è stato trasferito nel primo pomeriggio all’obitorio dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in attesa dell’autopsia che potrebbe far luce sulle cause della morte. Nel tratto di fiume in cui è stato trovato il cadavere l’acqua era molto bassa: il punto si trova proprio sotto un cavalcavia e questo lascia aperti diversi aspetti. La zona è comunque particolarmente frequentata, soprattutto nei fine settimana e la domenica mattina. Non sarebbero invece presenti delle telecamere nella zona che potrebbero aver ripreso la donna nei momenti precedenti la sua morte.