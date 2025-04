«Ap può tornare a informare dalla Casa Bianca». L’ordinanza (contro Trump) del giudice federale scelto da Trump

A disporre il rientro dei giornalisti dell'agenzia è stato Trevor McFadden, nominato dall'attuale presidente USA durante il suo primo mandato

Ancora un ribaltamento, ancora un giudice federale che si mette di traverso con l’amministrazione Trump. Stavolta è stato disposto il ripristino dell’accesso dell’agenzia di stampa Associated Press alla Casa Bianca. I giornalisti dell’Ap erano stati esclusi per ritorsione perché l’agenzia non aveva accettato di chiamare il Golfo del Messico, “Golfo d’America”, come avrebbe indicato il presidente Donald Trump. Ma la notizia è un’altra. A disporre il rientro degli inviati non amati dal tycoon è stato il giudice Trevor McFadden, nominato da Trump durante il suo primo mandato. «Se il governo apre le porte ad alcuni giornalisti – che sia lo Studio Ovale, la Sala Est o altro – non può poi chiuderle ad altri a causa dei loro punti di vista», ha sottolineato McFadden nell’ordinanza.

Cosa può fare ora AP

Ora Ap potrà tornare fin da subito allo Studio Ovale, a bordo dell’aereo presidenziale e in tutte le aree a cui accedono gli altri media al seguito del presidente. Tecnicamente può farlo, ma resta da capire come l’amministrazione intenda reagire davanti alla notizia. Nel mentre la causa dell’agenzia, davanti al ban presidenziale subito, va avanti.