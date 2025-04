Non ne vedremo più delle belle: lo show di Carlo Conti con le prime donne d’Italia chiude in anticipo. «Troppo spettacolo poco battibecco»

L'anticipazione su Dagospia, poi la conferma su La Presse. Lo sfogo del conduttore: «Mancato l'aspetto fondamentale del programma: il pepe tra loro»

Ci hanno provato. Ma Maria De Filippi è troppo forte. L’ultima puntata dello show di Carlo Conti “Ne vedremo delle belle” su Rai Uno ha intrattenuto 2.007.000 spettatori pari al 13% di share, mentre Canale 5 con il serale della scuola di talenti ha conquistato 3.858.000 spettatori per uno share del 27.9%. Una vittoria troppo netta che ha spinto alla chiusura in anticipo del programma di Rai1 per questo sabato 12 aprile, come ha anticipato Dagospia.

Conti: «Il programma non è che va benissimo»

«In realtà dovevamo fare cinque puntate con la pausa del Sabato Santo, sera in sui su Rai1 non è il caso di fare del varietà. E siccome il programma non è che vada benissimo ho pensato: figuriamoci se sto fermo una settimana», ha commentato Carlo Conti all’agenzia LaPresse. «Avevano previsto di fermarci alla quarta e finire con sabato, visto che si tratta di un programma sperimentale quindi piuttosto che riprenderlo è meglio evitare. Certo se hai un programma che ti fa il 25-30% ti puoi anche fermare una settimana, ma visto che ‘Ne vedremo delle belle’ non ha carburato preferisco finire prima. Sono andate in onda quattro puntate senza la quinta che era in sospeso fin dall’inizio», spiega il conduttore. E infine: «Se sono soddisfatto? Quando sperimento sono sempre contento, anche perché se non sperimento io o Antonella Clerici, Carlucci, Gerry Scotti, Bonolis o Amadeus, chi deve sperimentare? Sperimentare non ci cambia la vita. In ‘Ne vedremo delle belle’ è mancato l’aspetto fondamentale che doveva essere il pepe tra le protagoniste, pepe che non c’è stato: la loro voglia di fare spettacolo ha superato quella del battibecco».