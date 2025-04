Incubo Stellantis, la produzione di auto crolla del 42,5%: mai così male dal 1956 – I dati

Nel primo trimestre 2025 sfornati 109.900 veicoli tra auto e furgoni commerciali: «Tutti gli stabilimenti sono in rosso, e i dazi aggraveranno il quadro», dice la Fim Cisl

Stellantis vede nero, e la sua produzione di veicoli crolla ora a livelli mai visti dal 1956. Nel primo trimestre 2025 la casa italo-francese ha sfornato 109.900 tra auto e furgoni commerciali: un calo del 35,5% rispetto allo stesso periodo del 2024, già considerato un anno nero. Un vero e proprio crollo se si guarda alla produzione di auto: 60.533 nel trimestre per un -42,5% anno su anno, mentre i veicoli commerciali prodotti sono stati 49.367 (-24,2%). «Tutti gli stabilimenti di auto e veicoli commerciali sono in rosso e i dazi aggraveranno ulteriormente la situazione», ha spiegato Ferdinando Uliano, segretario generale della Fim Cisl, in un incontro a Torino.

In copertina: Un nuovo impianto per la produzione di trasmissioni elettrificate per veicoli ibridi e Phev dei marchi del gruppo Stellantis – Torino, 10 aprile 2024 (ANSA/ALESSANDRO DI MARCO)