Pinguino scappa ed entra nella cabina di pilotaggio, si schianta un elicottero: l’incredibile report dall’aviazione sudafricana

L'animale non sarebbe stato assicurato nella sua scatola e, scivolato via al decollo, avrebbe causato il rollio del mezzo

Un pinguino «senza cintura», o meglio non ben assicurato all’interno della sua scatola di cartone, ha fatto schiantare a terra u elicottero che lo stava trasportando dalla sua isola alla città sudafricana di Gqeberha, probabilmente per ricevere cure. È l’incredibile storia che, a ormai due mesi dall’incidente avvenuto nella seconda metà di gennaio, l’Autorità per l’aviazione civile sudafricana racconta nel suo report ufficiale. L’animale, non tenuto dal suo mezzo di trasporto di emergenza, sarebbe volato contro il quadro della cabina di pilotaggio, facendo ribaltare e crollare a terra l’elicottero.

Cosa è successo? La “fuga” dalla scatola e il ribaltamento dell’elicottero

È il 19 gennaio e un piccolo elicottero sta sorvolando Bird Island, in Sud Africa, per una ispezione di routine nei pressi della nota città costiera di Gqeberha, nota anche come Port Elizabeth. Dopo il volo, uno scienziato segnala all’equipaggio di atterrare: c’è bisogno di trasportare via dall’isola un pinguino. Salgono a bordo, l’animale è su una scatola di cartone che lo scienziato tiene sulle ginocchia. L’elicottero decolla ma dopo venti metri si piega in avanti e si ribalta, fracassandosi a terra. In fase di salita, l’animale sarebbe scivolato via dalla scatola andando a urtare i comandi del pilota. In particolare, si legge nel report, avrebbe «causato lo spostamento della leva di controllo del beccheggio ciclico all’estrema destra, provocando il rollio dell’aeromobile».

La responsabilità del pilota

Né lo scienziato, né i due piloti sono rimasti feriti. E nemmeno il pinguino. L’elicottero ha invece una serie di danni pressoché irreparabili. Secondo l’Autorità il problema sarebbe stata «la mancanza di un contenimento sicuro per il pinguino», che il pilota non aveva assicurato permettendone il trasporto in. una modalità «non conforme ai Regolamenti dell’aviazione civile».