Quattro studentesse accusano il prof di molestie, ma per i giudici è tutto falso: l’ultima sentenza dopo l’addio alla scuola

L'insegnante era stato condannato in primo grado. Ma la Corte d'Appello di Milano ha giudicato inesistenti le presunte violenze sessuali di cui era accusato il docente di educazione fisica.

Quattro studentesse avevano accusato di molestie e violenza sessuale un loro insegnante di educazione fisica. Accuse che lo avevano costretto a lasciare la scuola. Ma quelle violenze non sono mai avvenute. A dirlo sono oggi i giudici della Corte d’Appello di Milano, che hanno ribaltato la sentenza di primo grado ed hanno assolto il docente. Appena un anno fa, il professore era stato condannato a due anni di carcere, con pena sospesa per le presunte molesti nei confronti delle quattro studentesse di un istituto tecnico milanese.

L’incubo giudiziario e l’addio alla scuola per le accuse false

È durata più di sei anni l’odissea giudiziaria dell’uomo, che ha dovuto attendere il secondo grado per vedersi riconoscere la totale innocenza. Il docente aveva insegnato per oltre vent’anni. Una lunga carriere nella scuola, interrotta bruscamente dopo le accuse per abusi mai esistiti contestati tra il 2016 e il 2017 su studentesse che avevano tra i 15 e i 18 anni. L’insegnate 50enne all’epoca dei fatti nel 2020 era stato sospeso con decurtazione di buona parte dello stipendio. Fino a dover abbandonare la scuola.

La condanna per i graffi a uno studente

Unica condanna per il docente è stata di quattro mesi inflitti dal Tribunale, con pena sospesa e non menzione, per lesioni. Il prof aveva procurato alcuni graffi al collo a uno studente, con cui si era scontrato. Ma su questa vicenda l’avvocata Isabella Cacciari ha già annunciato di voler impugnare la sentenza.